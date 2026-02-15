  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ‘टीपू सुल्तान की अंगूठी पर ‘राम’ लिखा था! गांधी ने उन्हें हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बताया’ ओवैसी ने भाजपा पर किया पलटवार

‘टीपू सुल्तान की अंगूठी पर ‘राम’ लिखा था! गांधी ने उन्हें हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बताया’ ओवैसी ने भाजपा पर किया पलटवार

Tipu Sultan Controversy : महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने हाल ही में टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की थी। जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक बताया। इस बीच, असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीपू सुल्तान को आजादी की लड़ाई में शहीद और हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया है। इस बयान को कांग्रेस के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Tipu Sultan Controversy : महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने हाल ही में टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की थी। जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक बताया। इस बीच, असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीपू सुल्तान को आजादी की लड़ाई में शहीद और हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया है। इस बयान को कांग्रेस के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।

पढ़ें :- सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे लेंगी डिप्टी सीएम पद की शपथ, ये दो मंत्रालयों की संभालेंगी जिम्मेदारी

हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने एक जनसभा में कहा”…टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए…टीपू ने अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखे, जैसा वीर सावरकर ने किया था, जिसमें माफी मांगी हो और जो भी वे कहेंगे, वह करने का वादा किया हो। टीपू ने अपनी तलवार उठाई और अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई में शहीद हो गए…’ ओवैसी ने आगे कहा कि, ‘टीपु सुल्तान की उंगली में जो अंगूठी मिली थी उस पर राम लिखा हुआ था।”

ओवैसी ने आगे कहा, “क्या यह झूठ है कि APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा था कि आज भारत के पास जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी है, हम टीपू के सपनों को पूरा कर रहे हैं?…गांधी ने अपनी यंग एज मैगज़ीन में लिखा था कि टीपू सुल्तान हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल हैं।” गौरतलब है कि मालेगांव की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।

इस विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि, छत्रपति शिवाजी महाराज वीरता से लड़े और स्वराज का विचार दिया और उसी तरह टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। उन्होंने टीपू सुल्तान को भारत का बेटा और महान योद्धा करार दिया और कहा कि टीपू सुल्तान ने कभी समाज में जहर घोलने वाली बातें नहीं की।

पढ़ें :- अजित दादा की पत्नी सुनेत्रा आज डिप्टी CM पद की लेंगी शपथ! चाचा शरद पवार का रिएक्शन आया सामने
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'कपिल सिब्बल को जेफरी एपस्टीन की ओर से फंड किए कार्यक्रम में मिला था पुरस्कार... ' भाजपा का बड़ा दावा, राहुल गांधी से मांगा जवाब

'कपिल सिब्बल को जेफरी एपस्टीन की ओर से फंड किए कार्यक्रम में...

'टीपू सुल्तान की अंगूठी पर 'राम' लिखा था! गांधी ने उन्हें हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बताया' ओवैसी ने भाजपा पर किया पलटवार

'टीपू सुल्तान की अंगूठी पर 'राम' लिखा था! गांधी ने उन्हें हिंदू-मुस्लिम...

VIDEO: चंदे का विरोध करने पर भाजपा नेता ने मंदिर के पुजारी के भाई को लातों से पीटा, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद

VIDEO: चंदे का विरोध करने पर भाजपा नेता ने मंदिर के पुजारी...

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को अपनी राशि के अनुसार इन चीजों से करें अभिषेक, बरसेगी की शिव की कृपा

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को अपनी राशि के अनुसार...

उस्मान तारिक के बल पर बड़बोले हफीज ने किया जीत का दावा! तो सूर्यकुमार यादव, बोले-हम सिलेबस से बाहर का भी सवाल नहीं छोड़ते

उस्मान तारिक के बल पर बड़बोले हफीज ने किया जीत का दावा!...

बहु की प्रताड़ना से परेशान ससुर ने खुद को गोली मार कर की आत्महत्या, पुलिस ने घटना स्थल पर मिला सुसाइड नोट

बहु की प्रताड़ना से परेशान ससुर ने खुद को गोली मार कर...