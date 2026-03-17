TMC Candidates List: तृणमूल कांग्रेस ने 291 प्रत्याशियों के नाम का किया एलान, भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी

TMC Candidates List: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का एलान कर दिया है। ममता बनर्जी भवानीपुर से विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगी। पिछले विधानभसभा चुनाव में ममता बनर्जी दो सीटों से चुनावी मैदान में उतरी थीं। एक नंदीग्राम और दूसरी भवानीपुर विधानसभा। नंदीग्राम में ममता का मुकाबला भाजपा नेता शुभेंदु से था। यहां वो शुभेंदु से चुनाव हार गईं थीं लेकिन भवानीपुर से उन्हें जीत मिली थी। अब ममता बनर्जी ने भवानीपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगी।

तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों की इस सूची के साथ ही चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और कहा कि पार्टी इस बार भी जीत की परंपरा को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी।

Under the leadership of our Hon’ble Chairperson Smt. @MamataOfficial, and the guidance of National General Secretary Shri @abhishekaitc and State President Shri Subrata Bakshi, we are pleased to announce the full list of candidates for the upcoming West Bengal Legislative… pic.twitter.com/KOXzZ29YXz — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 17, 2026

ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी ने इस बार अनुभव और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। सूची में कई मौजूदा विधायकों को फिर से मौका दिया गया है, जबकि कुछ सीटों पर नए चेहरों को उतारा गया है। खास बात यह है कि इस बार भी भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ेंगी, जहां उनका मुकाबला भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी से होने की संभावना जताई जा रही है।