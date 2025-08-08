Rakshabandhan2025:राखी पर मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए घर पर बनाएँ इस खास तरीके से मिठाई ,आपका भाई हो जाएगा खुश

  1. हिन्दी समाचार
रक्षाबंधन का त्योहार (Raksha Bandhan 2025) बिना मिठाइयों के पूरा ही नहीं होता है। इस दिन भाई-बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और एक राखी का त्योहार मनाते हैं। इस मौके पर आप चाहें तो बाजार से मिठाई खरीदने की जगह घर पर भी मिठाइयां बना सकती हैं। आइए आपको मिठाई बनाने की आसान तरीका बताती हूँ जो खाकर आपके भाई बहुत खुश हो जाएँगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

गुलाब जामुन

गुलाब जामुन एक क्लासिक मिठाई है जो हर त्योहार और खुशी के मौके पर बनाई जाती है।

सामग्री-

1- 1 कप खोया

2 – 2-3 बड़े चम्मच मैदा

3 – 1 चुटकी बेकिंग सोडा

4 – घी

5 – चाशनी के लिए- 1 कप चीनी, 1 कप पानी, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

विधि-

1। खोया, मैदा और बेकिंग सोडा को मिलाकर गूंद लें। थोड़ा दूध डालकर मुलायम आटा तैयार करें।

2। इसके छोटे-छोटे गोले बनाकर एक तरफ रख लें।

3 । एक कड़ाही में चीनी और पानी उबालकर चाशनी बना लें।

4 । अब एक दूसरी कड़ाही में घी गर्म करके जामुन को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलें।

5 । तले हुए जामुन को गर्म चाशनी में 15-20 मिनट तक भिगोकर रखें और गुलाब जामुन तैयार हैं।

 

