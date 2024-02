आज लाखों-करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है…Ground breaking ceremony 4.0 में बोले पीएम मोदी

Ground breaking ceremony 4.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ रुपये की 14 हजार निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि, आज हम यहां विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। इसमें Technology के माध्यम से यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं, मेरे इन सभी परिवारजनों का हृदय से स्वागत करता हूं।

इसके साथ ही कहा, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप कल्चर, रेड कार्पेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम हुआ तो बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ है। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना-झपटी… यहीं खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, लेकिन आज देखिए लाखों-करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है।

उन्होंने कहा कि, आज यूपी वो राज्य है, जहां देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेस-वे हैं। आज यूपी वो राज्य है, जहां देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आज यूपी वो राज्य है, जहां देश की पहली रैपिड रेल चल रही है। आज आप दुनिया में कहीं भी जाएं, भारत को लेकर अभूतपूर्व सकारात्मकता दिख रही है। हर देश, भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आश्वस्त है, भरोसे से भरा हुआ है। आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया, भारत को बेहतर रिटर्न की गारंटी मान रही है।

पीएम ने कहा कि, अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक नए निवेश से लोग बचते हैं, लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनियाभर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। हमने यूपी में ease of living और ease of doing business पर समान बल दिया है। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी, किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे।

साथ ही कहा, पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक भागदौड़ करनी पड़ती थी। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है। जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता, हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि, मोदी, आज उनको भी पूछ रहा है, जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा। शहरों में जो हमारे रेहड़ी-पटरी वाले भाई बहन होते हैं, उनके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा। हमारी सरकार इन लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना लेकर आई, अब तक देश भर के रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

पीएम ने कहा कि, यूपी में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने का सामर्थ्य है। आज देश का हर व्यक्ति वाराणसी और अयोध्या आना चाहता है। हर दिन लाखों लोग इन स्थानों पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस कारण यूपी में छोटे उद्यमियों, एयरलाइन्स कंपनियों, होटल, रेस्टोरेंट वालों के लिए अभूतपूर्व अवसर बन रहे हैं।