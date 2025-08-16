पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने ‘सदैव अटल’ पहुंच दी श्रद्धांजलि

Death Anniversary of former PM Atal Bihari Vajpayee: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक ‘सदैव अटल’ पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी व अन्य नेताओं ने भी पूर्व पीएम वाजपयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, “सभी देशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है।” वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर ‘सदैव अटल’ में श्रद्धांजलि अर्पित की।

बता दें कि कि अटल बिहारी वाजयपी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने तीन बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। राजनीति से अलग अटल जी ने एक अच्छे कवि के रूप में भी प्रसिद्धि हासिल की। उनकी कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। अटल जी ने 16 अगस्त, 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांसें लीं।