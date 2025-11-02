  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. आज पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया…राहुल गांधी ने BJP-JDU सरकार पर जमकर साधा निशाना

आज पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया…राहुल गांधी ने BJP-JDU सरकार पर जमकर साधा निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय में एक चुनावी रैली को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि, बिहार के लोग पलायन कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। वहां वे मेहनत करते हैं और उन राज्यों के विकास में योगदान देते हैं। अगर बिहार के लोग अपने खून-पसीने से दुबई जैसा शहर बना सकते हैं तो वे बिहार को क्यों नहीं बना सकते।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय में एक चुनावी रैली को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि, बिहार के लोग पलायन कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। वहां वे मेहनत करते हैं और उन राज्यों के विकास में योगदान देते हैं। अगर बिहार के लोग अपने खून-पसीने से दुबई जैसा शहर बना सकते हैं तो वे बिहार को क्यों नहीं बना सकते। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि यहां की BJP-JDU सरकार ने लोगों को मौका ही नहीं दिया। हमारी UPA सरकार ने नालंदा जैसे बेहतरीन विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा करने का काम शुरू किया, लेकिन यहां की सरकार ने सब चौपट कर दिया। आज पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है।

पढ़ें :- IND vs SA Final Toss: फाइनल में साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी

उन्होंने कहा कि, 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा। 56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं। 1971 में इंदिरा गांधी जी को अमेरिका ने धमकी दी, लेकिन वे नहीं डरीं और जो करना था, वो करके दिखा दिया। वहीं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से कहा- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बंद कर दो तो मोदी ने दो दिन में ऑपरेशन रोक दिया। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्रंप से ही नहीं डरते। मोदी का कंट्रोलर अडानी-अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है।

साथ ही कहा, नरेंद्र मोदी रील बनाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि युवाओं को समझ आए कि अडानी के साथ उनकी पार्टनरशिप है। जिस दिन युवाओं को ये बात समझ आ गई, उस दिन नरेंद्र मोदी और अडानी की दुकान बंद हो जाएगी। इंस्ट्राग्राम और फेसबुक पर रील बनाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि असल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में BJP-RSS ने पूरा चुनाव चोरी किया है। वहीं, चुनाव आयोग ने बिहार में महागठबंधन के वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। इसका सबूत हमने पहले भी दिया है, फिर से देंगे।

राहुल गांधी ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं- BJP ने आपको सस्ता डाटा दिया है ताकि आप रील देखें और रील बनाएं। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील देखते हैं, तो इंटरनेट का पैसा अंबानी को मिलता है। पूरा का पूरा फायदा अंबानी का होता है। साथ ही कहा, जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी। आपको मुझे बस आदेश देना है कि राहुल यहां आओ, हमें जरूरत है, हमारा काम करो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।

 

पढ़ें :- महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र को झूठ का, छल-कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का दस्तावेज़ बना दिया: पीएम मोदी

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आज पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया...राहुल गांधी ने BJP-JDU सरकार पर जमकर साधा निशाना

आज पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया...राहुल गांधी...

'वायनाड-बछवाड़ा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला...' प्रियंका ने राजधानी की जहरीली हवा पर जताई चिंता

'वायनाड-बछवाड़ा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला...' प्रियंका ने...

तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनने के दो माह के अंदर सभी अपराधियों को भेज देंगे जेल

तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनने के दो माह के अंदर...

'जय श्री राम' और 'जय बजरंगबली' का उद्घोष दंगा कराने का लाइसेंस बन चुके हैं : स्वामी प्रसाद मौर्य

'जय श्री राम' और 'जय बजरंगबली' का उद्घोष दंगा कराने का लाइसेंस...

थार से कुचल कर किसने फाड़ा 'टाल के बाहुबली' का फेफड़ा? मृतक दुलारचंद यादव के पोते ने FIR में किया स्पष्ट जिक्र

थार से कुचल कर किसने फाड़ा 'टाल के बाहुबली' का फेफड़ा? मृतक...

प्रियंका गांधी ने दुलारचंद हत्याकांड का जिक्र कर कहा- प्रचार में मर्डर, उद्योगपति मारे जा रहे, महिलाएं असुरक्षित, क्राइम चरम पर है...

प्रियंका गांधी ने दुलारचंद हत्याकांड का जिक्र कर कहा- प्रचार में मर्डर,...