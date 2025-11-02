आज पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया...राहुल गांधी ने BJP-JDU सरकार पर जमकर साधा निशाना

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय में एक चुनावी रैली को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि, बिहार के लोग पलायन कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। वहां वे मेहनत करते हैं और उन राज्यों के विकास में योगदान देते हैं। अगर बिहार के लोग अपने खून-पसीने से दुबई जैसा शहर बना सकते हैं तो वे बिहार को क्यों नहीं बना सकते। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि यहां की BJP-JDU सरकार ने लोगों को मौका ही नहीं दिया। हमारी UPA सरकार ने नालंदा जैसे बेहतरीन विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा करने का काम शुरू किया, लेकिन यहां की सरकार ने सब चौपट कर दिया। आज पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि, 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा। 56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं। 1971 में इंदिरा गांधी जी को अमेरिका ने धमकी दी, लेकिन वे नहीं डरीं और जो करना था, वो करके दिखा दिया। वहीं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से कहा- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बंद कर दो तो मोदी ने दो दिन में ऑपरेशन रोक दिया। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्रंप से ही नहीं डरते। मोदी का कंट्रोलर अडानी-अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है।

साथ ही कहा, नरेंद्र मोदी रील बनाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि युवाओं को समझ आए कि अडानी के साथ उनकी पार्टनरशिप है। जिस दिन युवाओं को ये बात समझ आ गई, उस दिन नरेंद्र मोदी और अडानी की दुकान बंद हो जाएगी। इंस्ट्राग्राम और फेसबुक पर रील बनाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि असल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में BJP-RSS ने पूरा चुनाव चोरी किया है। वहीं, चुनाव आयोग ने बिहार में महागठबंधन के वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। इसका सबूत हमने पहले भी दिया है, फिर से देंगे।

राहुल गांधी ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं- BJP ने आपको सस्ता डाटा दिया है ताकि आप रील देखें और रील बनाएं। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील देखते हैं, तो इंटरनेट का पैसा अंबानी को मिलता है। पूरा का पूरा फायदा अंबानी का होता है। साथ ही कहा, जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी। आपको मुझे बस आदेश देना है कि राहुल यहां आओ, हमें जरूरत है, हमारा काम करो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।