  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. उत्तर प्रदेश में आज है कानून का राज, अपराधी हैं भयभीत और महिलाओं को सुरक्षा की है गारंटी : सीएम योगी

उत्तर प्रदेश में आज है कानून का राज, अपराधी हैं भयभीत और महिलाओं को सुरक्षा की है गारंटी : सीएम योगी

यूपी बजट सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश-उत्सव प्रदेश! आज उत्तर प्रदेश की पहचान दीपोत्सव से होती है, देव दीपावली से होती है और रंगोत्सव से होती है। अब ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं हैं, बल्कि ये भारत के आध्यात्मिक गौरव के वैश्विक उत्सव के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। यूपी बजट सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश-उत्सव प्रदेश! आज उत्तर प्रदेश की पहचान दीपोत्सव से होती है, देव दीपावली से होती है और रंगोत्सव से होती है। अब ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं हैं, बल्कि ये भारत के आध्यात्मिक गौरव के वैश्विक उत्सव के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं।

पढ़ें :- मुरादाबाद में नक्शे की अवधि समाप्त होने के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा होटल निर्माण, MDA अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध

आज विकास की यात्रा में हमारा अन्नदाता किसान सक्रिय रूप से सहभागी बना है। हमारा संकल्प कृषि को Income Based और Value Addition Model के साथ जोड़ते हुए अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाना है। आज उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर 8–8.5% से बढ़कर 18% तक पहुंच गई है। अन्नदाता किसानों से MSP पर पारदर्शी खरीद हो रही है और DBT के माध्यम से पैसा सीधे उनके खाते में भेजा जा रहा है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, ड्रोन तथा जलवायु-अनुकूल आधुनिक तकनीक की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रदेश भर में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, उत्तर भारत के पहले सेमीकंडक्टर (फैब) यूनिट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 फरवरी को जनपद गौतमबुद्ध नगर में रखने जा रहे हैं और देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधी भयभीत हैं, किसान खुशहाल है, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी है और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन अवसर प्राप्त हो रहे हैं। हर गांव में बिजली है, हर हृदय में गर्व है… और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज पुनः रामराज्य की आधारभूमि के रूप में स्वयं को एक नई पहचान के साथ स्थापित कर रहा है।

 

पढ़ें :- आक्रांताओं का महिमामंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं : सीएम योगी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी बोर्ड में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लखनऊ में बना राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम

यूपी बोर्ड में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लखनऊ में बना...

मुरादाबाद में नक्शे की अवधि समाप्त होने के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा होटल निर्माण, MDA अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध

मुरादाबाद में नक्शे की अवधि समाप्त होने के बाद भी धड़ल्ले से...

उत्तर प्रदेश में आज है कानून का राज, अपराधी हैं भयभीत और महिलाओं को सुरक्षा की है गारंटी : सीएम योगी

उत्तर प्रदेश में आज है कानून का राज, अपराधी हैं भयभीत और...

सपा कालपी के अध्यक्ष अजीत सिंह यादव ने नेता जी मुलायम सिंह प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का किया शुभारंभ

सपा कालपी के अध्यक्ष अजीत सिंह यादव ने नेता जी मुलायम सिंह...

UP Board Exams 2026 : 18 फरवरी से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड परीक्षा, नई गाइडलाइंस जारी, केंद्रों की पहले और सख्त हुई सुरक्षा

UP Board Exams 2026 : 18 फरवरी से शुरू हो रही है...

एसआईआर के जरिए भाजपा खासरकर पीडीए और अल्पसंख्यकों के वोट कटवाने की साजिश कर रही: अखिलेश यादव

एसआईआर के जरिए भाजपा खासरकर पीडीए और अल्पसंख्यकों के वोट कटवाने की...