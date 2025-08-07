  1. हिन्दी समाचार
  3. आज जब कोई ECI से सवाल पूछता है तो वो जवाब नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नुमायंदे की तरह उलटे इल्ज़ाम है लगाता : खरगे

खरगे ने कहा, ये #VoteChori पूरे देश में Strategic तरीक़े से कई सीटों पर हो रही है। कांग्रेस पार्टी, इस पर जनता को जागरूक करेगी। कल कर्नाटक में बेंगलुरु के Freedom Park से हम शुरुआत करेंगे। अब समय आ गया लोकतंत्र और संविधान को बचाने के, देश बचाने का।

By शिव मौर्या 
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गुरुवार को बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, समेत अन्य चुनाव में बड़ी हेराफेरी का आरोप लगाया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान आया है। उन्होंने कहा, आज जब कोई ECI से सवाल पूछता है तो वो जवाब नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नुमायंदे की तरह उलटे इल्ज़ाम लगाता है, विपक्षी पार्टियों की मांगों पर गौर किये बिना केवल अनर्गल बयानबाज़ी करता है।

पढ़ें :- लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है, चुनाव आयोग पर प्रहार करके राहुल गांधी जनता के विवेकशील निर्णय का अपमान कर रहे: राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, एक वक़्त था जब भारत के चुनाव आयोग की वाहवाही पूरे विश्व में होती थी। कितने ही देश हमारे चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव conduct करने की training लेते थे। जब कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग से सवाल पूछता था वो संविधान की मर्यादा के दायरे में उसका जवाब या स्पष्टीकरण देते थे।

आज जब कोई ECI से सवाल पूछता है तो वो जवाब नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नुमायंदे की तरह उलटे इल्ज़ाम लगाता है, विपक्षी पार्टियों की मांगों पर गौर किये बिना केवल अनर्गल बयानबाज़ी करता है। उन्होंने आगे कहा, आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवापुरा Assembly Segment के, गहन जांच के बाद, उदहारण देकर, बताया कि किस तरह से चुनाव आयोग ने एक चुनाव में ही घोर धांधली होने दी और अपने संवैधानिक कर्त्तव्य को तार-तार किया, जिसमें 1,00,250 वोटों की चोरी की गई।

खरगे ने आगे कहा, ये #VoteChori पूरे देश में Strategic तरीक़े से कई सीटों पर हो रही है। कांग्रेस पार्टी, इस पर जनता को जागरूक करेगी। कल कर्नाटक में बेंगलुरु के Freedom Park से हम शुरुआत करेंगे। अब समय आ गया लोकतंत्र और संविधान को बचाने के, देश बचाने का।

 

पढ़ें :- राहुल गांधी बोले- वोट चोरी हमारे लोकतंत्र पर है एटम बम, चुनाव आयोग से कहा साबित कीजिए बीजेपी के साथ नहीं है मिलीभगत

 

 

