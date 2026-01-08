Toxic Teaser : यश का ‘टॉक्सिक’ अवतार पूरी तरह स्वैग में डूबा, ढाई मिनट के टीजर में गैंगस्टर, गन, $ex सीन का दिखा तगड़ा बिल्ड-अप

रॉकिंग स्टार यश (Rocking Star Yash) ने KGF फिल्मों से जनता को जो धमाकेदार एंटरटेनमेंट दिया था, उसके बाद से ही उनकी अगली फिल्म ‘टॉक्सिक’ (Toxic) का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। हाल ही में इस फिल्म से पांचों एक्ट्रेसेज के फर्स्ट लुक सामने आए, जिन्हें देखने के बाद फैन्स जितने एक्साइटेड थे, उतने ही कन्फ्यूज भी- 'आखिर फिल्म में चल क्या रहा है!
नई दिल्ली। रॉकिंग स्टार यश (Rocking Star Yash) ने KGF फिल्मों से जनता को जो धमाकेदार एंटरटेनमेंट दिया था, उसके बाद से ही उनकी अगली फिल्म ‘टॉक्सिक’ (Toxic) का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। हाल ही में इस फिल्म से पांचों एक्ट्रेसेज के फर्स्ट लुक सामने आए, जिन्हें देखने के बाद फैन्स जितने एक्साइटेड थे, उतने ही कन्फ्यूज भी- ‘आखिर फिल्म में चल क्या रहा है!’ अब यश के बर्थडे पर ‘टॉक्सिक’ (Toxic) के टीजर में उनका धमाकेदार फर्स्ट लुक आ गया है। इसे देखने के बाद फैन्स की एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन दोनों पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा।
‘टॉक्सिक’ शब्द की परिभाषा बने यश
यश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीजर शेयर करते हुए अपने किरदार का नाम रिवील किया— राया। टीजर वीडियो देखने के बाद आप यही कहेंगे कि राया ‘टॉक्सिक’ (Toxic) शब्द की परिभाषा है। ढाई मिनट के इस टीजर में एक फ्यूनरल, बम धमाके, शानदार दिखने वाली भयानक गन की हिंसा, एक सेक्स सीन और तगड़ा बिल्ड-अप— सबकुछ है। बिल्ड-अप ये है कि एक विदेशी माफिया बॉस अपने बेटे को दफनाने कब्रिस्तान पहुंचा है। अपने गुर्गों से वो बस एक बात कह रहा है— ‘मैं चाहता हूं मेरे बेटे का फ्यूनरल शांति से हो। क्या लगता है, वो आएगा?’ जवाब मिलता है कि ‘कोई इतना पागल नहीं है!’ (जो यहां आएगा)। उस माफिया बॉस के सवाल में ‘वो’ कौन है, ये इसके बाद पता चलता है।
एक बूढ़ा सनकी ड्राइवर, शानदार सी कार में पहुंचता है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि आगे क्या होने वाला है और सच में आगे जो होता है, वो एक विचित्र सिनेमैटिक आइडिया है। लेकिन यश जैसा पावरफुल सुपरस्टार ही इस सीन का स्वैग अपने दमदार कंधों पर उठा सकता है। ‘टॉक्सिक’ शब्द सुनते ही दिमाग में एक आदमी का जैसा बर्ताव आप सोच पाते हैं, वो सब यश के किरदार में दिख जाता है, लेकिन इतने स्वैग के साथ कि आप लगभग भौंचक्क रह जाते हैं।
यहां देखें ‘टॉक्सिक’ का टीजर:
टीजर में नहीं मिलता कहानी का एक भी टुकड़ा
‘टॉक्सिक’ का टीजर पूरी तरह यश फैन्स के लिए उनके बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है। ये यश के ऑनस्क्रीन भौकाल को सेलिब्रेट करता है. लेकिन डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने इस टीजर में कहानी का कोई हिंट नहीं दिया है। अभी तक ‘टॉक्सिक’ में पांच बड़ी एक्ट्रेसेज के फर्स्ट लुक पोस्टर आ चुके हैं। पोस्टर्स से ये कई दशकों पहले सेट एक कहानी लग रही है। यश का फर्स्ट लुक कन्फर्म कर रहा है कि फिल्म में गैंगस्टरबाजी जमकर होने वाली है। मगर कहानी में होने क्या वाला है, इसका अंदाजा इस टीजर से लगा पाना बहुत मुश्किल है।
'TOXIC' UNLEASHES YASH'S CHARACTER RAYA ON HIS BIRTHDAY… Team #Toxic marks #Yash's birthday with a power-packed reveal, introducing him in the role of #Raya.
The film also features #KiaraAdvani, #Nayanthara, #HumaQureshi, #RukminiVasanth, and #TaraSutaria in pivotal… pic.twitter.com/t9yXQ4NiF6
— taran adarsh (@taran_adarsh) January 8, 2026
‘टॉक्सिक’ के अनाउंसमेंट वीडियो से लेकर टीजर तक सबकुछ वही टॉक्सिक माल है, जिसकी आलोचना किसी भी फिल्म में खूब की जाती है। मगर ये भी समझ आता है कि ये सब इरादतन किया जा रहा है, क्योंकि फिल्म में कहीं एक बड़ा ट्विस्ट छुपा है। इंडियन सिनेमा की सबसे दमदार महिला आवाज़ों में से एक गीतू मोहनदास, यश के साथ ‘टॉक्सिक’ में क्या करने वाली हैं, ये देखने के लिए कम से कम ट्रेलर का इंतजार बेसब्री से किया जाएगा। ‘टॉक्सिक’ ईद के मौके पर 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है।