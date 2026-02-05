  1. हिन्दी समाचार
  3. मेघालय में दर्दनाक हादसा: कोयला खदान में विस्फोट, 10 लोगों की मौत, एक घायल

मेघालय में दर्दनाक हादसा: कोयला खदान में विस्फोट, 10 लोगों की मौत, एक घायल

Meghalaya News: मेघालय में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में एक अवैध कोयला खदान में डायनामाइट विस्फोट में दस लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। यह कोयला खदान जिले के मिसिंगेट-थांग्स्को इलाके में है। वहीं, मृतकों के शवों को खदान से बाहर निकाला जा रहा है और घायल को उपचार के लिए शिलांग भेजा गया है।

