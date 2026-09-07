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अंबाला में दुखद वारदात, चरित्र पर शक में पति ने पत्नी की छुरी से गोदकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

हरियाणा के अंबाला में एक बेहद गंभीर मामला घटित हुआ है। यहां रविवार शाम बलदेव नगर थाना क्षेत्र के गुरु नानक नगर में एक व्यक्ति ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी। इस भयानक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इस वारदात के बाद से इलाके में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है।

By Sushil Sah 
Updated Date

अंबाला। हरियाणा के अंबाला में एक बेहद गंभीर मामला घटित हुआ है। यहां रविवार शाम बलदेव नगर थाना क्षेत्र के गुरु नानक नगर में एक व्यक्ति ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी। इस भयानक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इस वारदात के बाद से इलाके में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है।

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विवाद के बाद हुई घटना

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरोपी पति की पहचान बंटी के रूप में हुई है। रविवार शाम को किसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद शुरू हो गया था। बता दें कि यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने रसोई में रखी छुरी से अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया।

कानूनी कार्रवाई और जांच जारी

इस मामले में बीच-बचाव करने पहुंचे मृतका के भाई को भी आरोपी ने कथित तौर पर धमकी दी, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही बलदेव नगर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

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