‘बागी 4’ का ट्रेलर रिलीज, टाइगर श्रॉफ ने छेड़ी खूनी जंग,फैंस बोले- ‘ये तो वाइल्ड फायर है’

बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ (Bollywood star Tiger Shroff) के फैंस का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया। एक्टर की अपकमिंग फिल्म ‘बागी 4’ (Baaghi 4) का ट्रेलर शनिवार को रिलीज हो गया है। इसमें संजय दत्त  (Sanjay Dutt), सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) और हरनाज संधू (Harnaaz Sandhu) भी अहम किरदारों में नजर आएंगी।

नई दिल्ली। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ (Bollywood star Tiger Shroff) के फैंस का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया। एक्टर की अपकमिंग फिल्म ‘बागी 4’ (Baaghi 4) का ट्रेलर शनिवार को रिलीज हो गया है। इसमें संजय दत्त  (Sanjay Dutt), सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) और हरनाज संधू (Harnaaz Sandhu) भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर धमाकेदार है। इसमें टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) का नेवर सीन बिफोर अवतार देखने को मिल रहा है। वहीं, संजय दत्त (Sanjay Dutt) भी खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे हैं।

‘बागी 4’ (Baaghi 4)  में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff)  एक बार फिर रॉनी बनकर धमाल मचाएंगे, लेकिन इस बार उनका किरदार पहले से ज्यादा वायलेंट होने वाला है, जिसकी झलक ट्रेलर में साफ नजर आ रही है। ट्रेलर की शुरुआत टाइगर श्रॉफ की एंट्री होती है और फिर धमाकेदार एक्शन शुरू हो जाता है। वहीं, संजय दत्त का भी दमदार लुक और खूंखार अवतार ध्यान खींच रहा है। 1 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर रोंगटे घड़े कर देने वाला है।

ट्रेलर ने फैंस के खड़े कर दिए रोंगटे

टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ‘बागी 4’ (Baaghi 4)  का ट्रेलर शेयर किया है, जिस पर फैंस के जबरदस्त रिएक्शंस आ रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ‘बाप लेवल ट्रेलर’। दूसरे ने कमेंट किया, ‘हर सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है’। तीसरे यूजर ने कमेंट किया, ‘ये तो वाइल्ड फायर है’। इसके अलावा कुछ यूजर्स ने ट्रेलर को शानदार बताया, तो कुछ ने कहा कि उन्हें फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है।

‘बागी 4’ (Baaghi 4)  एक्शन थ्रिलर फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त है, जिसकी शुरुआत साल 2016 में ‘बागी’ से हुई थी। इसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की जोड़ी नजर आई थी। सीक्वल में टाइगर ने फिर अपने किरदार को पर्दे पर उतारा, लेकिन इस बार उनके अपोजिट दिशा पटानी रहीं। मूवी में विलेन का रोल मनोज बाजपेयी ने निभाया था।

साल 2020 में आई थी ‘बागी 3’

साल 2020 में रिलीज हुई ‘बागी 3’ (Baaghi 3) में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff)  ने श्रद्धा कपूर के साथ काम किया। रितेश देशमुख और अंकिता लोखंडे भी फिल्म थे। हालांकि, इसके पहले दो पार्ट की तरह तीसरी किस्त बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते थिएटर्स बंद हो गए थे। इस वजह से फिल्म की कमाई पर असर पड़ा था।

5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ‘बागी 4’

बताते चलें कि टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff)  की ‘बागी 4’ (Baaghi 4)  की कहानी और स्क्रीनप्ले साजिद नाडियाडवाला ने लिखे हैं। इसका डायरेक्शन ए. हर्षा ने किया है। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में बनी यह मूवी 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार ।

