‘डाइनिंग विद कपूर्स’ का ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- कहां है आलिया?

मुंबई। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपूर परिवार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जल्द ही दर्शकों को देखने को मिलेगी। हाल ही में इसका ट्रेलर सामने आया है। ट्रेलर में करीना कपूर (Kareena Kapoor) से लेकर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) तक बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे, लेकिन आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की गैर मौजूदगी फैंस को अखर गई।

रणबीर की मस्ती, करीना का खुला एक राज

‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ (Dining with Kapoors) के ट्रेलर की शुरुआत में पूरा कपूर परिवार राजकपूर की 100वीं जयंती के मौके पर एक साथ आता है। सभी बताते हैं कि परिवार को खाने-पीने का शौक है। रणबीर को अपने कजिन के साथ कुकिंग करते हुए भी देखा। सभी ने फैमिली से जुड़ी खास बातें शेयर कीं। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ट्रेलर में काफी मस्ती करते भी दिखे। वहीं करीना कपूर को गॉसिप जानने का शौक है, इस बात का खुलासा उनके कजिन ने किया।

सैफ को देख आलिया भट्ट को लेकर यूजर्स ने किए सवाल?

‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ के ट्रेलर में करीना कपूर के साथ सैफ अली खान भी नजर आए। वह कपूर खानदान के दामाद हैं। लेकिन रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट नहीं दिखीं। कपूर परिवार के साथ एक्ट्रेस की गैरमौजूदगी फैंस को काफी खटकी। इस बात पर यूजर्स ने सवाल कर दिए। फैंस ने पूछा कि आलिया कहां है?

जानें कब स्ट्रीम होगी कपूर फेमिली की डॉक्यूमेंट्री

डॉक्यूमेंट्री ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ में कपूर परिवार के लोग कई बातों और यादों का जिक्र करेंगे। खासकर राज कपूर से जुड़ी यादें साझा की जाएंगी। यह डॉक्यूमेंट्री 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।