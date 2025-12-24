एक जनवरी 2026 से बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम, रेलवे की नई समय सारिणी जारी , देखें लिस्ट…

1 जनवरी 2026 से भारतीय रेल के 18 जोन सहित 70 रेल मंडल में न्यू टाइम टेबल लागू हो जाएगा। इसी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे अपने यात्री परिचालन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है।
नई दिल्ली। 1 जनवरी 2026 से भारतीय रेल के 18 जोन सहित 70 रेल मंडल में न्यू टाइम टेबल लागू हो जाएगा। इसी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे अपने यात्री परिचालन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है।
रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से कई प्रमुख ट्रेनों की समय-सारिणी में संशोधन किया जा रहा है। इस बदलाव के तहत चक्रधरपुर रेल मंडल से प्रस्थान करने वाली और यहां समाप्त होने वाली गाड़ियों के समय में 5 से 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का अंतर आएगा।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित समय-सारिणी परिचालन सुगमता और तकनीकी कारणों से लागू की जा रही है। यात्री नई समय-सारिणी की विस्तृत जानकारी रेलवे के पूछताछ नंबर 139, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) ऐप या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
1 जनवरी के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने टिकट पर अंकित समय के बजाय अपडेटेड शेड्यूल के अनुसार ही स्टेशन पहुंचें।