  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Training Aircraft Crashes : प्रयागराज में एयर फोर्स का ट्रेनी विमान केपी कॉलेज के पास तालाब में गिरा, दोनों पायलट सुरक्षित

Training Aircraft Crashes : प्रयागराज में एयर फोर्स का ट्रेनी विमान केपी कॉलेज के पास तालाब में गिरा, दोनों पायलट सुरक्षित

यूपी के प्रयागराज जिले (Prayagraj District) के सिविल लाइंस में केपी कॉलेज (KP College) के पास बुधवार को ट्रेनी विमान गिर गया। इसमें फंसे दो लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल लिया है। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। यूपी के प्रयागराज जिले (Prayagraj District) के सिविल लाइंस में केपी कॉलेज (KP College) के पास बुधवार को भारतीय वायुसेना का ट्रेनी विमान गिर गया। इसमें फंसे दो लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल लिया है। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई है।

पढ़ें :- भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड, शुक्रवार को चंडीगढ़ में भरी अंतिम उड़ान

सिविल लाइंस (Civil Lines) में मेडिकल चौराहे (Medical Chowk) के पास स्थित केपी कॉलेज (KP College)  के पास स्थित तालाब में ट्रेनी विमान गिर गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। विमान जहां गिरा है वह तालाब है। हालांकि तालाब ज्यादा गहरा नहीं है लेकिन जलकुंभ बहुत अधिक है। घटना के बाद सेना के तमाम अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। ट्रेनी विमान (Training Aircraft) में फंसे दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की बात कही जा रही है।

चश्मदीदों के मुताबिक, विमान उड़ान भरते समय सामान्य स्थिति में था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से नीचे आकर तालाब में गिर पड़ा। हादसे की आवाज सुनकर सैकड़ों स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। चश्मदीद पदम सिंह ने बताया कि हम लोग स्कूल कैंपस में थे, तभी रॉकेट जैसी आवाज आई। आवाज सुनकर दौड़कर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग दलदल में फंसे थे। हम लोग तालाब में कूद गए और 3 लोगों को बाहर निकाला। अब मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम विमान को तालाब से निकालने की कोशिश कर रही है।

भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) की तरफ से शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट (Microlight aircraft) एक रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। विमान में दो पायलट सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दोनों पायलटों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, जिससे प्रशासन और वायुसेना ने राहत की सांस ली है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची। तालाब के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विमान को तालाब से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि तकनीकी जांच की जा सके। वायुसेना और प्रशासन की संयुक्त टीम हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी या संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनिंग उड़ानों के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है और इस हादसे के हर पहलू की गहन जांच की जाएगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

CMO कार्यालय और जलकल विभाग साल के आठ महीने प्रतिदिन एक कॉलोनी का लेता है सैंपल, फिर भी गंदा पानी पीने को मजबूर राजधानीवासी, लैब से रिपोर्ट कब हटेगा पर्दा?

CMO कार्यालय और जलकल विभाग साल के आठ महीने प्रतिदिन एक कॉलोनी...

PWD में अधिकारियों और ठेकेदारों की ' टेंडर फिक्सिंग' से सरकार को हो सकता है 1000 करोड़ सें ज्यादा के राजस्व का नुकसान

PWD में अधिकारियों और ठेकेदारों की ' टेंडर फिक्सिंग' से सरकार को...

Video : पवन सिंह ने दोस्त की बर्थडे पार्टी में खोया आपा, शख्स की तरफ गुस्से में आगे बढ़े तो गार्ड्स और लोगों ने रोका

Video : पवन सिंह ने दोस्त की बर्थडे पार्टी में खोया आपा,...

UP News : श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ी, मेदांता अस्पताल लखनऊ रेफर

UP News : श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास...

Training Aircraft Crashes : प्रयागराज में एयर फोर्स का ट्रेनी विमान केपी कॉलेज के पास तालाब में गिरा, दोनों पायलट सुरक्षित

Training Aircraft Crashes : प्रयागराज में एयर फोर्स का ट्रेनी विमान केपी...

यूपी में दो पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, 23 जनवरी से इन जिलों में बारिश का ओलावृष्टि अलर्ट

यूपी में दो पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, 23 जनवरी से इन जिलों...