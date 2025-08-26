  1. हिन्दी समाचार
  3. UP: गर्भवती होने का इलाज…तांत्रिक ने महिला संग जो किया, सोचकर भी आ उठेगी घिन; पुलिस ने आरोपी को दबोचा

महिला से गलत  काम करने के आरोपी तांत्रिक मुश्ताक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा की महिला को आरोपी ने शर्तिया बेटा होने का झांसा दिया। इसके बाद महिला संग दुष्कर्म किया।  मथुरा थाना नौहझील पुलिस ने सोमवार सुबह दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं तांत्रिक ने महिला पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

वहां के एसपी ने बताया कि   21 अगस्त को कस्बे के मोहल्ला वतनदार निवासी 63 वर्षीय तांत्रिक मुश्ताक अली ने बच्चे की चाहत में इलाज कराने आई आगरा के लोहामंडी निवासी महिला को घर के कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया था। तांत्रिक ने महिला से कहा कि अगर वो ये बात किसी को घर में बताएगी तो उसके पति और ननद को मरवाने कि धमकी दी। इसके बाद महिला घर पहुंची और सारी बात पति को बताई।

शुक्रवार को परिजनों के साथ महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची और तांत्रिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कप्तान के आदेश पर 23 अगस्त को थाना नौहझील पुलिस ने तांत्रिक मुश्ताक अली के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू की। एसपी देहात ने तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इधर तांत्रिक पुलिस से बचने के लिए भागता रहा और अंत में घर में आकर छिप गया।

सूचना मिलते ही कार्यवाहक थाना प्रभारी दीपक नागर, उपनिरीक्षक अंकित कुमार, आरक्षी राधास्वामी व राजीव कुमार सोमवार सुबह लगभग सवा 5 बजे तांत्रिक के घर पहुंचे। पुलिस को देख तांत्रिक तुरंत भागने की कोशिश करने लगा। इसपर पुलिस ने घेरकर उसे पकड़ लिया। एसपी देहात ने बताया कि तांत्रिक मुश्ताक अली को जेल भेजा गया है।

साहब मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया
पुलिस पूछताछ में 63 वर्षीय तांत्रिक मुश्ताक अली ने स्वयं पर लगे आरोपों से इंकार किया। कहा कि उसने कोई दुष्कर्म नहीं किया। महिला ने उससे दो लाख रुपये की मांग की थी। मांग पूरी नहीं करने पर उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया गया है।

