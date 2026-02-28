  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ट्रंप ने पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान संघर्ष में कूदने का किया फैसला, बोले- PAK के साथ मेरे अच्छे रिश्ते

ट्रंप ने पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान संघर्ष में कूदने का किया फैसला, बोले- PAK के साथ मेरे अच्छे रिश्ते

Trump intervene in Pakistan-Afghanistan conflict : पाकिस्तान ने अपने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया है। यह फैसला तालिबान लड़ाकों के पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद लिया गया। सैन्य दृष्टि से पाकिस्तान का पलड़ा भारी होने के बावजूद अफगान तालिबान उसको कड़ी टक्कर दे रहा है। इस सैन्य संघर्ष में दोनों देशों को भारी नुकसान होने वाला है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष में दखल देने की बात कही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Trump intervene in Pakistan-Afghanistan conflict : पाकिस्तान ने अपने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया है। यह फैसला तालिबान लड़ाकों के पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद लिया गया। सैन्य दृष्टि से पाकिस्तान का पलड़ा भारी होने के बावजूद अफगान तालिबान उसको कड़ी टक्कर दे रहा है। इस सैन्य संघर्ष में दोनों देशों को भारी नुकसान होने वाला है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष में दखल देने की बात कही है।

पढ़ें :- 'खुद को विश्वगुरु बताने वाले की पोल खुल गई...' ट्रंप ने की PAK की तारीफ़ तो कांग्रेस ने PM मोदी पर कसा तंज

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के खिलाफ “खुली जंग” छेड़ने और क्या वह लड़ाई रोकने के लिए दखल देंगे? इस पर उन्होंने कहा, “मैं (दखल) दूंगा। पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और देश “बहुत अच्छा” कर रहा है।’ ट्रंप ने आगे कहा, “उनके (पाकिस्तान) पास एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास एक बेहतरीन जनरल हैं। उनके (पाकिस्तान) पास एक बेहतरीन लीडर हैं, दो ऐसे लोग हैं जिनकी मैं सच में बहुत इज़्ज़त करता हूं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है।”

इससे पहले पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने शुक्रवार को पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलूच से बात की और “पाकिस्तान और तालिबान के बीच हाल की लड़ाई में मारे गए लोगों के लिए दुख जताया। हम हालात पर करीब से नज़र रख रहे हैं और तालिबान के हमलों से खुद को बचाने के पाकिस्तान के हक का सपोर्ट करते हैं।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तेल अविव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट लौटी दिल्ली, इज़राइल में एयरस्पेस बंद

तेल अविव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट लौटी दिल्ली, इज़राइल में...

US-इजरायल ने एक साथ ईरान पर किया हमला, राष्ट्रपति भवन और खुफिया एजेंसी हेडक्वार्टर को बनाया निशाना

US-इजरायल ने एक साथ ईरान पर किया हमला, राष्ट्रपति भवन और खुफिया...

Epstein Files Case : पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जेफरी एपस्टीन से कनेक्शन पर दी गवाही, बोले- कोई भी कानून से ऊपर नहीं

Epstein Files Case : पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जेफरी एपस्टीन...

टैरिफ पर US कोर्ट के फैसले से उन देशों और कंपनियों को सैकड़ों बिलियन डॉलर मिल सकते हैं वापस : डोनाल्ड ट्रंप

टैरिफ पर US कोर्ट के फैसले से उन देशों और कंपनियों को...

ट्रंप ने पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान संघर्ष में कूदने का किया फैसला, बोले- PAK के साथ मेरे अच्छे रिश्ते

ट्रंप ने पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान संघर्ष में कूदने का किया फैसला, बोले- PAK के...

शाइन सिटी घोटाले का मुख्य आरोपी राशिद नसीम दुबई से गिरफ्तार, ईडी-ईओडब्ल्यू के अनुरोध पर दुबई पुलिस का बड़ा एक्शन

शाइन सिटी घोटाले का मुख्य आरोपी राशिद नसीम दुबई से गिरफ्तार, ईडी-ईओडब्ल्यू...