Try famous thing of Indore for breakfast today: ट्राई करें इंदौर की फेमस और टेस्टी खोपरा पैटीज

Try famous thing of Indore for breakfast today: अभी तक आपने इंदौर का फेमस पोहा और जलेबी साबूदाना खिचड़ी ही खाई होगी।पर क्या आप जानते हैं इंदौर में एक और टेस्टी और यूनिक चीज बहुत फेमस है जिसे लोग खूब पसंद करते है। वो चीज है खोपरा पैटीज। नाम थोड़ा अजीब भले ही लग रहा होगा पर यकीन मानिए टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं है। तो चलिए फिर बताते है खोपरा पैटीज बनाने का तरीका।

खोपरा पैटीज बनाने के लिए ये है जरुरी सामग्री

आलू- 4 (उबले हुए)

ब्रेड क्रम्ब्स- 1 कप

नारियल- 1 कप (कसा हुआ)

धनिया के पत्ते- 1 कप

काजू- 1 बड़ा चम्मच

किशमिश- 1 चम्मच

कॉर्न फ्लोर- 1 चम्मच

चीनी- 1 चम्मच

हरी मिर्च- 3 (कटी हुई)

नमक- स्वादानुसार

इमली की चटनी- 1 कप

तेल- फ्राई करने के लिए

खोपरा पैटीज बनाने का तरीका

खोपरा पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले आलू के छिलके उतारकर उबालने के लिए रख दें। आप आलू को उबाल कर भी छील सकते है। एक बाउल में आलू और कॉर्नफ्लोर का आटा डालकर गूंथ लें।एक बाउल में नारियल, धनिया के पत्ते, काजू, किशमिश, कटी हुई हरी मिर्च और सभी मसाले मिलाएं।

फिर आटे का छोटा-छोटा हिस्सा लें और मिश्रण को भर दें। गोल आकार दें, ब्रेड क्रम्ब्स के साथ कोट करें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। बस आपकी खोपरा पैटीज तैयार है, जिसे इमली की चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है।