Coock Tips : टेस्टी और मसालेदार सांभर बनाने के लिए ट्राई करें ये रेसिपी, खाकर लोग हो जाएँगे आपके फैन

सांभर भले ही एक साऊथ इंडियन डिश है, लेकिन पसंद तो नॉर्थ वालों को भी है। सांभर जो चावल, इडली, डोसा और वड़ा के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसका स्वाद काफी लाजवाब होता है और यह हेल्दी भी होता है। अगर आप भी घर पर सांभर बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसे बनाने की आसान रेसिपी।
- 1 कप अरहर दाल
- 1 टमाटर, कटा हुआ
- 1 प्याज, कटा हुआ
- 1/2 कप लौकी (घीया), कटी हुई
- 1/2 कप बीन्स, कटे हुए
- 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
- 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- 1 चम्मच धनिया पाउडर
- 1/2 चम्मच मेथी दाना
- 1/2 चम्मच सरसों के दाने
- 1 चुटकी हींग
- 2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
- 1 टुकड़ा अदरक, बारीक कटा हुआ
- 2 चम्मच सांभर पाउडर
- नमक स्वादानुसार
- 2 चम्मच तेल
- हरा धनिया, कटा हुआ (गार्निशिंग के लिए)
- 1 चम्मच सरसों के दाने
- 1 चम्मच जीरा
- 8-10 करी पत्ते
- 2 सूखी लाल मिर्च
बनाने का तरीका
सबसे पहले अरहर की दाल को अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में डालें और इसमें हल्दी पाउडर, नमक, 1 कप पानी और कटी हुई सब्जियां (लौकी, गाजर, बीन्स) डालें।
- प्रेशर कुकर में 4-5 सीटी आने तक दाल को पकाएं।
- अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें सरसों के दाने, मेथी दाना, जीरा और हींग डालें।
- जब मसाले चटकने लगें, तो प्याज, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें।
- इसके बाद टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं।
- अब इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सांभर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- प्रेशर कुकर से पकी हुई दाल और सब्जियों को इस मसाले वाले मिक्सचर में डालें और जरूरत के हिसाब से पानी मिलाकर गाढ़ा या पतला करें।
- इसे 10-12 मिनट तक उबालें।
- अब एक छोटी कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें सरसों के दाने, जीरा, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर भूनें।
- इस तड़के को तैयार सांभर में डालें और हल्का उबाल आने दें।
- इसके बाद गैस बंद करके हरा धनिया डालकर सजाएं और इडली या डोसा के साथ सर्व करें।