TVK प्रमुख विजय ने करूर भगदड़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि का किया ऐलान, अभिनेता बोले- मेरी आंख और मन दुःख से घिरे हुए हैं...

TVK chief Vijay reacts to Karur stampede: तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) प्रमुख विजय की रैली में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 39 पहुंच गयी है। हादसे के लिए सत्तारूढ़ डीएमके ने टीवीके को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच टीवीके प्रमुख विजय की भगदड़ पर प्रतिक्रिया सामने आयी है। उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।

टीवीके प्रमुख विजय ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मेरे हृदय में निवास करने वाले सभी लोगों को नमस्कार। कल करूर में जो हुआ, उसके बारे में सोचकर, मेरा हृदय और मन अत्यंत भारीपन से भर गया है। अपनों को खोने के अपार दुःख के बीच, मेरे पास शब्दों की कमी है जो मेरे हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर सकें। मेरी आंखें और मन दुःख से घिरे हुए हैं। आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूं, मेरे मन में बार-बार घूम रहे हैं। जितना अधिक मैं अपने प्रियजनों के बारे में सोचता हूं जो स्नेह और देखभाल दिखाते हैं, उतना ही मेरा हृदय अपनी जगह से दूर होता जाता है। मेरे प्रियजनों… जहां मैं अवर्णनीय पीड़ा के साथ आप सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जो हमारे प्रियजनों के निधन पर शोक मना रहे हैं, वहीं मैं आपके हृदय के निकट खड़ा हूं और इस अपार दुःख को साझा करता हूं।’

अभिनेता ने आगे लिखा, ‘यह वास्तव में हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। चाहे कोई भी सांत्वना के शब्द कहे, हमारे प्रियजनों का नुकसान असहनीय है। फिर भी, आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में, मैं उन सभी परिवारों को 20 लाख रुपये और उन घायलों को 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान करना चाहता हूं जो इस आपदा में अपने प्रियजन खो चुके हैं। यह राशि, निश्चित रूप से, इतने बड़े नुकसान को देखते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी, इस समय, आपके परिवार का सदस्य होने के नाते, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं भारी मन से आपके साथ खड़ा रहूं। इसी प्रकार, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी प्रियजन जो घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है, वे शीघ्र स्वस्थ होकर घर लौट आएँ। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तमिलगा वेट्ट्री कझगम, उपचाराधीन हमारे प्रियजनों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। ईश्वर की कृपा से, हम सब इस सब से उबरने का प्रयास करें।’

टीवीके के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज

शनिवार रात हुई भगदड़ के मामले में करूर नगर पुलिस ने टीवीके पश्चिम जिला सचिव मथियालगन, महासचिव आनंद और संयुक्त सचिव निर्मल कुमार व अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 110, 125बी और 223 के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 109 हत्या के प्रयास, धारा 110 गैर इरादतन हत्या के प्रयास, धारा 125 उतावलेपन या लापरवाही से दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के कृत्यों से संबंधित है, जबकि धारा 223 किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा से संबंधित है।