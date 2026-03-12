  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. TVS Orbiter V1 : टीवीएस ऑर्बिटर वी1 भारत में लॉन्च , जानें फीचर्स और शुरुआती कीमत ₹49,999

TVS Orbiter V1 : टीवीएस ऑर्बिटर वी1 भारत में लॉन्च , जानें फीचर्स और शुरुआती कीमत ₹49,999

टीवीएस मोटर कंपनी ने 12 मार्च, 2026 को ऑर्बिटर वी1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। इसकी शुरुआती कीमत ₹49,999 (एक्स-शोरूम दिल्ली, पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी सहित) है।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

TVS Orbiter V1 : टीवीएस ऑर्बिटर वी1 भारत में लॉन्च , जानें फीचर्स और शुरुआती कीमत ₹49,999

TVS Orbiter V1 : टीवीएस ऑर्बिटर वी1 भारत में लॉन्च , जानें...

Skoda Car Discount : स्कोडा की इन गाड़ियों पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट , सुनहरे मौके का लाभ उठाएं

Skoda Car Discount : स्कोडा की इन गाड़ियों पर मिल रहा है...

Renault Bridger Concept :  रेनॉल्ट ने ब्रिजर कॉन्सेप्ट से उठाया पर्दा , जानें डिजाइन और मल्टी-पावरट्रेन

Renault Bridger Concept :  रेनॉल्ट ने ब्रिजर कॉन्सेप्ट से उठाया पर्दा ,...

Tata Sierra sales :  मिड-साइज SUV टाटा सिएरा की जबरदस्त शुरुआत , 2 महीने में 14,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री

Tata Sierra sales :  मिड-साइज SUV टाटा सिएरा की जबरदस्त शुरुआत ,...

Hyundai Verna Facelift 2026 :   हुंडई वरना भारत में लॉन्च , जानें स्पेसिफिकेशन्स, सुरक्षा फीचर्स

Hyundai Verna Facelift 2026 :   हुंडई वरना भारत में लॉन्च ,...

7 एयरबैग की सेफ्टी और 25 अपडेट्स के साथ Hyundai की सबसे सुरक्षित कार लॉन्च, इतनी है कीमत

7 एयरबैग की सेफ्टी और 25 अपडेट्स के साथ Hyundai की सबसे...