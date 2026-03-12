TVS Orbiter V1 : टीवीएस ऑर्बिटर वी1 भारत में लॉन्च , जानें फीचर्स और शुरुआती कीमत ₹49,999

टीवीएस मोटर कंपनी ने 12 मार्च, 2026 को ऑर्बिटर वी1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। इसकी शुरुआती कीमत ₹49,999 (Ex-showroom Delhi, including PM e-Drive subsidy) है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की पूरी रेंज में बैटरी-एज-अ-सर्विस (BaaS) मॉडल भी पेश किया है, जिसका उद्देश्य शुरुआती खरीद खर्च को कम करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अधिक सुलभ बनाना है। यह नए बैटरी-एज़-अ-सर्विस (बीएएएस) मॉडल के तहत उपलब्ध है। बीएएएस के बिना, समान सब्सिडी शर्तों के साथ स्कूटर की कीमत ₹84,500 है। इसकी घोषणा लखनऊ में की गई और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी इसकी जानकारी दी गई।

V1 को शहरी आवागमन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें 1.8 kWh बैटरी पैक है, जो एक बार चार्ज करने पर 86 किमी की सर्टिफाइड IDC रेंज प्रदान करता है। स्कूटर लगभग 2 घंटे 20 मिनट में 0-80% तक चार्ज हो जाता है, जिससे यह दैनिक शहरी उपयोग के लिए उपयुक्त है।

फीचर और कनेक्टिविटी

Orbiter V1 कई कनेक्टेड और सुविधाजनक फीचर से लैस है, जो राइडिंग एक्पीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं।

ओडोमीटर रीडिंग

स्कूटर कई तकनीकी सुविधाओं से लैस है। रंगीन एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आने वाली कॉलों के साथ-साथ सामान्य राइड संबंधी जानकारी भी प्रदर्शित करता है। एक साथी मोबाइल ऐप के माध्यम से कनेक्टिविटी राइडर्स को बैटरी चार्ज स्तर और ओडोमीटर रीडिंग को दूर से मॉनिटर करने की सुविधा देती है।

सुरक्षा

सुरक्षा सुविधाओं में दुर्घटना, गिरने, चोरी, जियो-फेंसिंग और टाइम-फेंसिंग के लिए अलर्ट शामिल हैं। V1 हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज़ कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को भी सपोर्ट करता है।

राइड मोड

दो राइड मोड – इको और पावर – उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक में रेंज बढ़ाने के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की सुविधा है। ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब है कि स्कूटर को सर्विस सेंटर ले जाए बिना ही अपग्रेड किया जा सकता है।