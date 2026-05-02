त्यागराज स्टेडियम में गूंजा योग का मंत्र: ‘भारत योग यात्रा’ के आगाज से साधकों में भरा उत्साह

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में स्थित त्यागराज स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक से तीन मई तक तीन दिवसीय आध्यात्म और आरोग्य का अनूठा संगम ‘भारत योग यात्रा’ का भव्य आयोजन किया गया है। यहां पर मुंगेर जिले के बिहार स्कूल ऑफ योग के आध्यात्मिक प्रमुख और पद्म भूषण स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के सानिध्य और मार्गदर्शन में हजारों की संख्या में योग साधकों ने ‘योग-स्नान’ में हिस्सा लिया और सामूहिक अभ्यास के माध्यम से इसका अनुभव भी किया। उनके मार्गदर्शन में सभी साधक योग के हर छोटे पहलुओं, मंत्रोच्चारण और ध्यान की गहराईयों को समझ रहे हैं।

इस कार्यक्रम का मुख्य लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन को पुन: स्थापित करना है। वहांं उपस्थित प्रतिभागियों ने बताया कि सुबह के सत्र में किया गया योगाभ्यास उनके लिए व्यायाम के साथ—साथ विचारों और आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम भी बना है। इस शिविर में वरिष्ठ नागरिक, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़ की हिस्सा ले रहे हैं।

इसके अलावा वहां पर साधकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने की सुचारु व्यवस्था किया गया है। दिल्ली में आयोजित यह कार्यक्रम योग की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण विश्व को योग और भारतीय आध्यात्म का संदेश भी दे रहा है।

रिपोर्ट-सुशील कुमार साह