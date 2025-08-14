दो आईएसआई आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में दहलाने की थी मंशा

  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली। बार— बार मुंह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही दो पाकिस्तानी आंतकियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पु​पुलिस ने दोनों आतंकियों को पंजाब के फिरोजपुर से पाकिस्तान बार्डर के पास गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में दोनों आतंकियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे।

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित आतंकी हरविंदर रिंदा के नेटवर्क से जुड़े बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। उन्होने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गांव भुल्लर जिला तरनतारन के हरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत और गांव रामपुरा जिला अमृतसर के गुलशन सिंह उर्फ नंदू के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से दो 86 पी हैंड ग्रेनेड, एक 9 एमएम पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

यूके और यूएसए में हैंडलर देते है निर्देश

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपित यूके, यूएसए और यूरोप में बैठे विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे थे। आरोपितों ने सरकारी इमारतों और पुलिस ठिकानों को ग्रेनेड से निशाना बनाकर राज्य की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है, ताकि इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक का पता लगाया जा सके।

