लखनऊ में दो बहनों ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान मौत

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के पारा थाना (Para Police Statio) क्षेत्र के जलालपुर दौदाखेड़ा कॉलोनी (Jalalpur Daudakheda Colony) में बुधवार को दो सगी बहनों ने जहरीला पदार्थ (Poisonous Substance) खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजन दोनों को आनन-फानन में पास के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल (Rani Lakshmibai Hospital) लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान देर रात दोनों बहनों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया।

इंस्पेक्टर सुरेश सिंह (Inspector Suresh Singh) के अनुसार मृतक बहनों की पहचान राधा (25) और जिया उर्फ शानू (22) के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि दोनों बहनें मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं और बीते कई दिनों से डिप्रेशन में चल रही थीं। परिजनों के मुताबिक घर में पाले गए कुत्ते की हालत लगातार खराब रहने के कारण दोनों बहनें काफी तनाव में थीं और इसी वजह से मानसिक रूप से और ज्यादा परेशान रहने लगी थीं। बुधवार दोपहर अचानक दोनों बहनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया और माँ को आवाज लगाकर जानकारी दी,कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल (Rani Lakshmibai Hospital) में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालांकि वहां इलाज के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। परिवार में माता गुलाबा देवी, पिता कैलाश चौहान और एकलौता भाई नीरज है। एक साथ दो बेटियों की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। कॉलोनी में भी शोक की लहर है और हर कोई इस घटना से स्तब्ध है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Post-Mortem Report) आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।