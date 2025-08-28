Two Terrorists Killed: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षाबलों ने मारे गए 2 आतंकी, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

Two Terrorists Killed: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में दो आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। सुरक्षाबलों ने गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए इन आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है।
Two Terrorists Killed: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में दो आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। सुरक्षाबलों ने गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए इन आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है।
सेना ने गुरुवार (28 अगस्त) को बताया कि जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी, जिसमें दो आतंकवादी मारे गए। श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने एक्स पोस्ट में लिखा, “संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर, भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया।”
पोस्ट में आगे लिखा गया, “सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने प्रभावी जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया। अभियान जारी है।”
OP NAUSHERA NAR IV, Bandipora
Based on intelligence provided by JKP regarding likely infiltration attempt, a joint operation was launched by #IndianArmy and @JmuKmrPolice in Gurez Sector. Alert troops spotted suspicious activity and challenged, which resulted in terrorists… pic.twitter.com/Jd6e1uHdpd
पढ़ें :- प्रियंका गांधी बोलीं- बिहार में महंगाई-बेरोजगारी समेत हर मोर्चे पर नाकाम BJP-JDU सरकार वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है...
— Chinar Corps🍁 – Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 28, 2025