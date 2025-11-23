  1. हिन्दी समाचार
  3. यूक्रेन के सहयोगियों का कहना, शांति के लिए अमेरिकी योजना को अतिरिक्त काम की जरूरत

आने वाले कुछ ​ही दिनों में यूरोपीय संघ, अमेरिका और कीव के अधिकारी जिनेवा में मिलेंगे। यूरोपीय और अन्य पश्चिमी नेताओं ने कहा कि अमेरिकी शांति योजना यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता का आधार है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है। गुरुवार की समय सीमा से पहले कीव के लिए बेहतर समझौता करने के पश्चिमी प्रयासों का हिस्सा है।

By Satish Singh 
Updated Date

पढ़ें :- यूक्रेन पर युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना रहे है दबाव, रूस का होगा फायदा

जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 summit) के दौरान पश्चिमी नेताओं ने अमेरिका के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) ने यूक्रेन से गुरुवार तक रूस के साथ उनकी 28 सूत्री शांति योजना को स्वीकार करने की मांग रखी है। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि ई-3 के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor to E-3) – फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी (France, Britain and Germany) आगे की चर्चा के लिए को जिनेवा में यूरोपीय संघ, अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों (ukrainian authorities) से मिलेंगे।

