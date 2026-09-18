दिल्ली में महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली में हुए युवती की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। साथ ही पूछा कि महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दिल्ली में 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर शव खुले मैदान में फेंक दिया गया। राजधानी में इतनी बड़ी दरिंदगी और पुलिस को कई दिनों तक भनक नहीं लगती। दुर्भाग्य है कि दिल्ली आज राजधानी नहीं, महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है।

उन्होंने आगे लिखा, अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है। महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? या दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ़ आम नागरिकों को डराना-धमकाना रह गया है? क्योंकि अपराधी तो बेखौफ घूम रहे हैं। दरिंदों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कड़ी कार्रवाई और सज़ा मिले, और इस आपराधिक गैर-जिम्मेदारी की जवाबदेही तय हो। महिलाओं की सुरक्षा के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता।