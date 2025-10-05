केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोबाइल स्विच ऑफ, NDA में तूफान की आहट

पटना। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान (Union Minister Chirag Paswan) ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। यह खबर सुबह से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। ये खबर बिहार की राजनीति में NDA गठबंधन के अंदर चल रहे तनाव से जुड़ी बताई जा रही है। इस बीच राजनीतिक दलों के गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर कहीं-न-कहीं फंसे हुए दिख रहे हैं। रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के अंदर भारी गहमागहमी है।

यह खबर बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections ) से पहले NDA के अंदर की कलह को इंगित कर रही है। हाल ही में चिराग पासवान ने आरक्षण और अन्य मुद्दों पर बयान दिए हैं, जिससे BJP और अन्य सहयोगियों के साथ मतभेद की अटकलें लग रही हैं। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे को जितना सहज बताया जा रहा था, उतना सहज दिख नहीं रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोबाइल बंद मिलना इस समय चर्चा में है, क्योंकि रविवार को सुबह से एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर हर दल के अंदर गंभीर चर्चा चल रही है। बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गठबंधन के बाकी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं।