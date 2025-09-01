केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बोले -‘जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है, वही सबसे अच्छा नेता’

  1. हिन्दी समाचार
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर हैं।  उन्होंने राजनीति और नेतृत्व पर अपनी ताजा टिप्पणियों से एक नई बहस छेड़ दी है। सोमवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है, वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

गडकरी ने कहा कि जहां बात करना आसान है और करना मुश्किल, वहीं उन्होंने अनुभव किया है कि जिस क्षेत्र में वे काम करते हैं। वहां पूरे दिल से सच बोलने को हतोत्साहित किया जाता है। उन्होंने कहा कि एक मराठी कहावत कि ‘हाओसे, नावसे, गावसे’ (हर किसी की अपनी शैली और उद्देश्य होते हैं) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अंततः, जो नेता लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें समझा सकता है, वही अक्सर सफल होता है। साथ ही, गडकरी ने सत्य के मूल्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा, कि एक बात सच है: भगवान कृष्ण ने भगवद् गीता में लिखा है कि सत्य ही अंतिम विजेता है।

गडकरी ने शॉर्टकट के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि चीजों को हासिल करने के शॉर्टकट होते हैं। आप नियम तोड़ सकते हैं, लाल बत्ती पार कर सकते हैं, या आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक दार्शनिक ने कहा है कि ‘शॉर्टकट आपको छोटा कर देते हैं। गडकरी ने कहा कि ईमानदारी, विश्वसनीयता, समर्पण और सच्चाई ऐसे मूल्य हैं जिनका समाज में हमेशा महत्व रहता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी फील्ड में सच बोलना मना है। उन्होंने कहा कि मैं जिस फील्ड में काम करता हूं, वहां पूरे दिल से सच बोलना मना है। गडकरी ने कहा, कि चक्रधर स्वामी (Chakradhar Swami) ने सत्य, अहिंसा, शांति, मानवता और समानता के मूल्यों की शिक्षा दी। सत्य हमारे जीवन का आधार है और हमें इसका पालन करना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि महानुभाव संप्रदाय के संस्थापक चक्रधर स्वामी की शिक्षाएं प्रेरणादायी हैं जिनका सभी को जीवन में अनुसरण करना चाहिए। किसी व्यक्ति में परिवर्तन उसे दिये गए संस्कारों से जुड़ा होता है।’

