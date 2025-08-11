  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Assembly Monsoon Session 2025 : विधानसभा में दहाड़े सीएम योगी,कहा-सपा और लोकतंत्र ये दो ऐसे छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते

UP Assembly Monsoon Session 2025 : विधानसभा में दहाड़े सीएम योगी,कहा-सपा और लोकतंत्र ये दो ऐसे छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते

उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Assembly) में सोमवार को मॉनसून सत्र 2025 (Monsoon Session 2025) को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और लोकतंत्र ये दो ऐसे छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Assembly) में सोमवार को मॉनसून सत्र 2025 (Monsoon Session 2025) को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और लोकतंत्र ये दो ऐसे छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। जिन लोगों ने कभी लोकतंत्र की मर्यादाओं का सम्मान नहीं किया आज वही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देते हैं। इनके शासनकाल में संभल जैसी जगहों में जमकर तांडव किया था, आज वहां अब शुद्धिकरण का काम चल रहा है। अगर आपको वहां हवन डालना है फिर तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर जगह न्यूसेंस क्रिएट करना और अपने नकारात्मक सोच से शांति भंग करना है चाहे संभल हो, बहराइच हो या फिर गोरखपुर हो समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का रवैया हर जगह एक जैसा रहा है।

पढ़ें :- Voter List Controversy : संसद से लेकर चुनाव आयोग भवन तक विपक्ष का मार्च, राहुल, प्रियंका, अखिलेश समेत कई विपक्षी सांसद पुलिस हिरासत में

सीएम योगी (CM Yogi ) ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया और अगर एनडीए (NDA)की सरकार विकास का कोई काम करना चाहती है तो फिर आपको (Samajwadi Party) बुरा लग रहा है। हम प्रदेश के सभी व्यापारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की सरकार के समय में व्यापारियों पर गुंडा टैक्स लगाया जाता था। जिसकी ही वजह से व्यापारी आपसे नाराज चल रहे हैं। जिसका नुकसान बार-बार समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) को भुगतना पड़ रहा है।

पढ़ें :- RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- देश में शिक्षा और स्वास्थ्य बना मुनाफे का खेल, ये आम लोगों की पहुंच से है बाहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath)  ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संबोधित करते हुए कहा कि आप राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) आपको केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपने अपने समय में गोरखपुर में विकास के लिए आपने कोई भी ठोस काम नहीं किया।

उन्होंने आगे कहा कि व्यापारियों के विकास के लिए कदम उठाने के बजाय उन्होंने (Samajwadi Party) व्यापारियों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) से ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो सुरक्षा की बात करेगी और अच्छे विकास के कामों को समर्थन करेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी में लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी, 15 अगस्त को हो सकती है बरसात

यूपी में लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश का...

VIDEO- साहिबाबाद मंडी में दिनदहाड़े दबंगों ने दो को पैर में मारी गोली, मची अफरा-तफरी, पुलिस जांच में जुटी

VIDEO- साहिबाबाद मंडी में दिनदहाड़े दबंगों ने दो को पैर में मारी...

UP Assembly Monsoon Session 2025 : विधानसभा में दहाड़े सीएम योगी,कहा-सपा और लोकतंत्र ये दो ऐसे छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते

UP Assembly Monsoon Session 2025 : विधानसभा में दहाड़े सीएम योगी,कहा-सपा और...

Voter List Controversy : संसद से लेकर चुनाव आयोग भवन तक विपक्ष का मार्च, राहुल, प्रियंका, अखिलेश समेत कई विपक्षी सांसद पुलिस हिरासत में

Voter List Controversy : संसद से लेकर चुनाव आयोग भवन तक विपक्ष...

सोने का भाव हुआ महंगा, चांदी में भी आई तेजी

सोने का भाव हुआ महंगा, चांदी में भी आई तेजी

VIDEO : SIR पर विरोध मार्च के दौरान अखिलेश यादव का अलग ही मिजाज देखने को मिला, बोले-जनता का वोट चोरी होने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग से कूदा

VIDEO : SIR पर विरोध मार्च के दौरान अखिलेश यादव का अलग...