  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Assembly Monsoon Session 2025 : ‘विजन डॉक्यूमेंट-2047’ पर लगातार 24 घंटे से अधिक होगी चर्चा, सरकार रचने जा रही है नया इतिहास

UP Assembly Monsoon Session 2025 : ‘विजन डॉक्यूमेंट-2047’ पर लगातार 24 घंटे से अधिक होगी चर्चा, सरकार रचने जा रही है नया इतिहास

UP Assembly Monsoon Session 2025 : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल 11 अगस्त सोमवार से शुरू हो रहा है। 11 से 16 अगस्त तक आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में सबसे अहम चर्चा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी। इसके तहत 13 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होकर यह चर्चा 14 अगस्त दोपहर 2 बजे तक, यानी 24 घंटे से अधिक लगातार चलेगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

UP Assembly Monsoon Session 2025 : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल 11 अगस्त सोमवार से शुरू हो रहा है। 11 से 16 अगस्त तक आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में सबसे अहम चर्चा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी। इसके तहत 13 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होकर यह चर्चा 14 अगस्त दोपहर 2 बजे तक, यानी 24 घंटे से अधिक लगातार चलेगी। इस दौरान सभी मंत्री अपने-अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, जिसे नागरिकों के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

पढ़ें :- रामपुर और कुंदरकी चुनाव में अखिलेश यादव ने किया वोट चोरी का दावा, कहा-BJP डीएम से बदलवाती है जीत का सर्टिफिकेट

योगी सरकार ने यूपी के विकास को लेकर गंभीर पहल करते हुए विकसित भारत-विकसित उप्र-2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इसके आधार पर प्रदेश के विकास का खाका खींचा जाएगा और उसके मुताबिक काम होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए ही प्रदेश के आगामी विकास लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। सीएम ने कहा कि इसके जरिए गांव, गरीब, किसान, व्यापारी व युवकों के साथ ही आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के लिए 24 घंटे विधानसभा लगातार चलेगी। 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से शुरू होकर यह चर्चा 14 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें सभी मंत्री अपने अपने विभाग का विजन डाक्यूमेंट पेश करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा में सभी विधायकों को पांच-पांच मिनट बोलने का अवसर दिया जाएगा।

विजन डॉक्यूमेंट 2047 स्वागत योग्य

कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 को स्वागत योग्य कदम बताते हुए इसके क्रियान्वयन पर सवाल खड़े किए है। उन्होंने कहा कि जो बातें सरकार इस विजन डॉक्यूमेंट में कर रही है, क्या उसे वास्तव में जमीन पर उतारा जा रहा है? आराधना मिश्रा ने विधानसभा सत्र की अवधि को भी अपर्याप्त बताते हुए कहा कि ऐसे अहम विषयों पर गहन चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, मौजूदा समय में सत्र का समय बेहद कम है, जिससे व्यापक बहस और ठोस सुझाव सामने नहीं आ पाते।

नया इतिहास रचने की तैयारी

पढ़ें :- तेजस्वी यादव, बोले-मोदी जी के करीबी बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को क्या दो अलग-अलग नोटिस होंगे जारी या विपक्ष के लिए ही इनके नियम है?

प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत सरकार नया इतिहास रचने जा रही है। उन्होंने बताया कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप पर चर्चा होगी, जिससे देश के भविष्य की दिशा तय होगी। संजय निषाद ने कहा कि इस पहल को लेकर सभी मंत्री और विधायक उत्साहित है। सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और इस बार सदन के भीतर विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने की उम्मीद है।

जनता से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा

समाजवादी पार्टी के उप-सचेतक डॉ. संग्राम सिंह ने कहा कि सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा रात में करवाना चाह रही है क्योंकि उसके इरादे नेक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। डॉ. सिंह ने सवाल उठाया कि चार दिन के सदन में आम जनता के मुद्दे सही से नहीं उठाए जा सकते। उन्होंने मांग की कि विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हो सके।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से, इन मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष की होगी भिड़ंत

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से, इन मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष की...

UP Assembly Monsoon Session 2025 : 'विजन डॉक्यूमेंट-2047' पर लगातार 24 घंटे से अधिक होगी चर्चा, सरकार रचने जा रही है नया इतिहास

UP Assembly Monsoon Session 2025 : 'विजन डॉक्यूमेंट-2047' पर लगातार 24 घंटे...

रामपुर और कुंदरकी चुनाव में अखिलेश यादव ने किया वोट चोरी का दावा, कहा-BJP डीएम से बदलवाती है जीत का सर्टिफिकेट

रामपुर और कुंदरकी चुनाव में अखिलेश यादव ने किया वोट चोरी का...

लूट के बाद किन्नर और उसके भाई की हत्या, तीन दिन तक कमरे में पड़ा रहा शव

लूट के बाद किन्नर और उसके भाई की हत्या, तीन दिन तक...

राष्ट्रीय कृमि मुक्त एवं फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ

राष्ट्रीय कृमि मुक्त एवं फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ

Vande bharat Express :लखनऊ से जयपुर के लिए जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, चार रूटों के भेजे गए प्रस्ताव; 15 अगस्त तक संचालन

Vande bharat Express :लखनऊ से जयपुर के लिए जल्द चलेगी वंदे भारत...