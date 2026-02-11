UP Budget 2026-27 Presented: वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया कुल 9.12 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट

UP Budget 2026-27 Presented: उत्तर-प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में 2026-27 सत्र के लिए राज्य का बजट पेश कर दिया है। यह बजट कुल 9.12 लाख करोड़ रुपये का है। राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार का फोकस इंडस्ट्रियल सिस्टम को मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने, रोजगार पैदा करने, महिलाओं को एम्पावर करने, युवाओं की स्किल डेवलप करने, किसानों की खुशहाली पक्का करने और गरीबी खत्म करने पर है।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, “राज्य ने नेशनल स्टार्टअप इंडेक्स में टॉप रैंकिंग हासिल की है। यह डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है। जनवरी 2026 में NITI आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने देश के लैंडलॉक्ड राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है…” उन्होंने कहा, “हमारी सरकार के पिछले और मौजूदा समय में, राज्य में हर तरफ विकास हुआ है, चाहे वह कानून-व्यवस्था को मजबूत करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बढ़ाना हो, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार पैदा करना हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो, किसानों की खुशहाली हो और गरीबी खत्म करना हो। साल 2024-2025 के लिए राज्य का GSDP 30.25 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 13.4 परसेंट ज़्यादा है।”

सुरेश खन्ना ने कहा, “मुख्यमंत्री की ‘सुरक्षा संकल्प योजना’ को और अच्छे से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट मार्केटिंग स्कीम के तहत सेल्फ-हेल्प ग्रुप और महिला एंटरप्रेन्योर के बनाए सामान की बिक्री पक्की करने की कोशिश की जा रही है। डीज़ल वाले पंप को सोलर सिस्टम में बदला जाएगा, और खेती के डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्लान लाए जाएंगे…”