UP Budget Session 2025 : सीएम योगी, बोले- जनप्रतिनिधि जनहित के मुद्दों को सदन में रखें, स्वस्थ चर्चा से कराएं प्रदेश का विकास

यूपी विधानसभा (UP Assembly) का बजट सत्र 18 फरवरी (Budget session on 18 February) मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। इसके पूर्व सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (UP Assembly Speaker Satish Mahana) की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने भी हिस्सा लिया।