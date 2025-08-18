UP Bullion Market: सोना आज भी सस्ता, चांदी के दाम घटे

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश में इन दिनों सर्राफा बाजार में हलचल मची है सोना चांदी को खरीदने वालो के लिये यह खबर खुशी देने वाली है वहीं बेचने वालों के लिये घाटे का सौदा बना हुआ है।

By Sudha 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सर्राफा बाजार में हलचल मची है सोना चांदी को खरीदने वालो के लिये यह खबर खुशी देने वाली है वहीं बेचने वालों के लिये घाटे का सौदा बना हुआ है। भादों माह की शुरुआत के साथ ही सर्राफा बाजार से सोना चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को हीं मिला रहा है। बतादें कि 15 अगस्त से सोना—चांदी के दामों में कमी देखने को मिल रही है।

वहीं आज 18अगस्त को भी सर्राफा बाजार में सोने की कीमत घटी है वहीं चांदी के दामों में भी कमी देखने को मिली है। प्रदेश के राजधानी लखनऊ के अलावा अयोध्या, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, , कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत अन्य शहरों में आज सर्राफा मंड़ी में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,440 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं, 22 कैरेट सोना आज 93,750 रुपये है। चांदी के दाम की बात करें तो चांदी का रेट आज 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।अगर आप आज सोना—चांदी खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आप के लिये अच्छा है। अगर बेचना चाहते है तो थोड़ा इंतजार करलें।

