  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Cabinet Expansion Live : योगी कैबिनेट में छह नए चेहरे शामिल, भूपेंद्र सिंह व मनोज पांडेय बने मंत्री

UP Cabinet Expansion Live : योगी कैबिनेट में छह नए चेहरे शामिल, भूपेंद्र सिंह व मनोज पांडेय बने मंत्री

यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Governor Anandiben Patel) ने रविवार जनभवन में भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज पांडेय, कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जबकि 2 मौजूदा मंत्रियों को प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Governor Anandiben Patel) ने रविवार जनभवन में भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज पांडेय, कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जबकि 2 मौजूदा मंत्रियों को प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा।

पढ़ें :- योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश ने कसा तंज,बोले-समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, वैसे भी भाजपा राज में CM का मतलब रह गया है Courier-Messenger

 

पढ़ें :- योगी कैबिनेट विस्तार: यूपी में भाजपा बैठा रही ब्राह्मण, दलित,और ओबीसी समीकरण, कौन से 6 चेहरे लेंगे शपथ?

देखें पूरी लिस्ट

1. हंसराज विश्वकर्मा (राज्य मंत्री)
2. कैलाश राजपूत(राज्य मंत्री)
3. अजीत पाल (स्वतंत्र प्रभार)
4. भूपेन्द्र चौधरी ( कैबिनेट मंत्री)
5. सोमेन्द्र तोमर (स्वतंत्र प्रभार)
6. सुरेन्द्र दिलेर(राज्य मंत्री)
7. कृष्णा पासवान(राज्य मंत्री)
8. मनोज पाण्डेय ( कैबिनेट मंत्री)

हंसराज विश्वकर्मा ने ली शपथ

काशी क्षेत्र के वाराणसी भाजपा जिलाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के तौर पर शपथ ली। वे पार्टी के अति पिछड़ा चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं। पीएम मोदी के करीबी रहे हैं।

सुरेंद्र दिलेर ने ली शपथ

पढ़ें :- यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच आज शाम राज्यपाल से मिलेंगे सीएम योगी

अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर ने राज्य मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। भाजपा के दलित चेहरे के रूप में उनकी पहचान है। युवा दलित चेहरे के तौर पर पार्टी उन्हें मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी देती दिखी है।

कैलाश चंद्र राजपूत ने ली शपथ

योगी सरकार में कैलाश चंद्र राजपूत भी मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में शपथ ग्रहण किया। कन्नौज की तिर्वा सीट से विधायक कैलाश राजपूत लोधी राजपूत समाज में गहरी पकड़ रखते हैं। वे पहली बार 1996 में विधायक चुने गए थे।

कृष्णा पासवान ने ली शपथ

योगी सरकार में कृष्णा पासवान भी मंत्री बन गई हैं। उन्होंने जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में शपथ ग्रहण किया। आंगनवाड़ी वर्कर से विधायक बनने वाली कृष्णा तोमर राज्य मंत्री बनाई गई हैं। वे फतेहपुर की खागा सीट से विधायक हैं।

सोमेंद्र तोमर ने ली शपथ

पढ़ें :- योगी कैबिनेट में 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, यूपी में कल से शुरू हो जाएंगे तबादले

योगी सरकार में राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने योगी मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। वे पश्चिमी यूपी के गुर्जर चेहरा के रूप में जाने जाते हैं।

अजीत सिंह पाल ने ली शपथ

योगी सरकार में राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल ने योगी मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है।

मनोज पांडे ने ली शपथ

समाजवादी पार्टी के निलंबित विधायक और भाजपा के पाले में आए विधायक मनोज पांडे ने योगी मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ली शपथ

पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने योगी मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली।

पढ़ें :- नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए योगी सरकार ने 30 अप्रैल को बुलाया यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र, राज्यपाल ने दी मंजूरी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद BJP विधायक का छलका दर्द, कहा-एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते कहीं न कहीं मन में थोड़ी पीड़ा अवश्य हुई

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद BJP विधायक का छलका दर्द, कहा-एक समर्पित कार्यकर्ता...

योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश ने कसा तंज,बोले-समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, वैसे भी भाजपा राज में CM का मतलब रह गया है Courier-Messenger

योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश ने कसा तंज,बोले-समय बिताने के लिए करना...

यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, बोले-

यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, बोले-"जब नौ...

UP Cabinet Expansion Live : योगी कैबिनेट में छह नए चेहरे शामिल, भूपेंद्र सिंह व मनोज पांडेय बने मंत्री

UP Cabinet Expansion Live : योगी कैबिनेट में छह नए चेहरे शामिल,...

अखिलेश यादव के खिलाफ राजधानी की सड़कों पर लगा विवादित पोस्टर, सपा नेताओं ने होर्डिंग फाड़े

अखिलेश यादव के खिलाफ राजधानी की सड़कों पर लगा विवादित पोस्टर, सपा...

ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी करना पड़ा पल्लवी पटेल को भारी, लखनऊ में दर्ज हुई FIR

ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी करना पड़ा पल्लवी पटेल को भारी,...