तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने Gen Z का जताया आभार, दिया खास संदेश, भावुक अंदाज में बोले-, ‘यकीन रखिए, आपका विजय मामा हमेशा आपके साथ रहेगा

चेन्नई। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (C Joseph Vijay) ने शपथ ग्रहण के बाद युवा मतदाताओं, खासकर Gen Z समर्थकों का आभार जताया है। विजय ने कहा कि ‘जो छोटे दोस्त मुझे विजय मामा कहते हैं, उन्हीं की वजह से यह सब संभव हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने भावुक अंदाज में कहा कि यकीन रखिए, आपका विजय मामा हमेशा आपके साथ रहेगा।

महिला सुरक्षा पर बड़ा फोकस

मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं की सुरक्षा को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए विशेष सुरक्षा बल बनाने का ऐलान दोहराया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है। विजय ने भावुक अंदाज में कहा कि वह जनता के बेटे और भाई की तरह काम करेंगे और राज्य में डर व भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देने की कोशिश करेंगे।

200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सी जोसेफ विजय ने अपनी पहली स्पीच में जनता से कई बड़े वादे किए। विजय ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देगी। इसी के तहत उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के फैसले को गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताया। विजय ने कहा कि वह आम लोगों की परेशानियों को समझते हैं क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी और संघर्ष देखा है।

Even if a mistake happens in my government or among the people with me, I will never allow it. If any of you have thought, "Jeichitom..Oru aatam aadi paakalam." Erase it right now — Tamilnadu Chief minister Vijay pic.twitter.com/VuivmOAgSW — Ayyappan (@Ayyappan_1504) May 10, 2026

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि अगर मेरी सरकार में या मेरे साथ काम करने वाले लोगों से कोई गलती होती है, तो मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप में से किसी ने भी यह सोचा है कि, “जीत तो गए ही हैं… चलो, एक दांव खेलकर देख लेते हैं,” तो इस विचार को अभी इसी वक्त अपने मन से निकाल दीजिए।

एमके स्टालिन ने CM विजय को दी बधाई

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन (DMK chief MK Stalin) ने सी जोसेफ विजय (C Joseph Vijay) को मुख्यमंत्री पद संभालने पर शुभकामनाएं दीं। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर टीवीके सरकार (TVK Government) का स्वागत किया और पद संभालते ही लिए गए फैसलों की सराहना की। साथ ही उन्होंने विजय को सलाह दी कि राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए पिछली सरकार को दोष देने के बजाय चुनावी वादों को पूरा करने पर ध्यान दें। स्टालिन ने कहा कि जनता ने नई सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाई हैं।