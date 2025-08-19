यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल अचानक छुट्टी पर गए,अग्रिम आदेश तक चार्ज APC दीपक कुमार को सौंपा गया

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव IAS शशिप्रकाश गोयल (UP Chief Secretary Shashi Prakash Goyal ) अचानक छुट्टी पर चले गये हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव IAS शशिप्रकाश गोयल (UP Chief Secretary Shashi Prakash Goyal ) अचानक छुट्टी पर चले गये हैं। शासन ने अग्रिम आदेशों तक मुख्य सचिव समेत उनके समस्त विभागों की जिम्मेदारी का चार्ज APC IAS दीपक कुमार (APC Deepak Kumar) को दिया है। दीपक कुमार 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में वित्त, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, गोपन, वीजा पासपोर्ट, जेल और सतर्कता जैसे कई विभागों का प्रभार संभाल रहे हैं।यह निर्णय 19 अगस्त 2025 को लिया गया है।

