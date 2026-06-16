यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, बोले- हिंदुओं की आस्था के साथ छल कर रही है BJP-RSS

नई दिल्ली। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय (UP Congress President Ajay Rai) ने कहा कि देश की आस्था के साथ BJP-RSS के द्वारा छल किया गया है। आज आस्था को बेचा जा रहा है और धर्म के नाम पर सौदा किया जा रहा है।

एक संगठित लूट हुई, जिसमें बड़े-बड़े लोग शामिल और ये बात खुद BJP के पूर्व सांसद कह रहे हैं

उन्होंने कहा कि श्रीरामजन्मभूमि को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, वह दिखाती है कि एक संगठित लूट हुई है, जिसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं और ये बात खुद BJP के पूर्व सांसद कह रहे हैं। अजय राय ने कहा कि श्रीरामजन्मभूमि ट्रस्ट में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया, जो 5 साल 3 महीने तक नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव थे।

इस संगठित लूट के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चंपत राय सारा माल लेकर चंपत हो गए

उन्होंने कहा कि यानी इस संगठित लूट के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ट्रस्ट में शामिल गोपाल राव पहले से ही विवादित रहे हैं। चंपत राय सारा माल लेकर चंपत हो गए। अनिल मिश्रा समेत RSS की पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को ट्रस्ट में पद दिए गए थे। अब इस मामले में सरकार ने SIT गठित कर मान लिया है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी हुई है।

75 सालों के इतिहास में देश ने ऐसी लाचार सत्ता नहीं देखी, जिसके फैसले देश की संसद के बजाय पूंजीपतियों और विदेशी ताकतों के इशारों पर तय होते हैं

यूपी कांग्रेस ने अ​पने अधिकारिक एक्स पर पीएम मोदी का एक कार्टून पोस्ट करते हुए लिखा कि 75 सालों के इतिहास में देश ने ऐसी लाचार सत्ता नहीं देखी, जिसके फैसले देश की संसद के बजाय पूंजीपतियों के दफ्तरों और विदेशी ताकतों के इशारों पर तय होते हैं।

75 सालों के इतिहास में देश ने ऐसी लाचार सत्ता नहीं देखी, जिसके फैसले देश की संसद के बजाय पूंजीपतियों के दफ्तरों और विदेशी ताकतों के इशारों पर तय होते हैं। प्रधानमंत्री जी का 'आत्मनिर्भर भारत' का नारा सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि हकीकत में देश की पूरी इकॉनमी को अंबानी-अडानी की… pic.twitter.com/LeE3AthDHC — UP Congress (@INCUttarPradesh) June 16, 2026

यह देश के प्रधानमंत्री हैं या किसी सिंडिकेट के प्रतिनिधि?

प्रधानमंत्री जी का ‘आत्मनिर्भर भारत’ का नारा सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि हकीकत में देश की पूरी इकॉनमी को अंबानी-अडानी की तिजोरियों में बंद कर दिया गया है। रिमोट कंट्रोल की यह सरकार नागपुर (RSS) के एजेंडे को लागू करने और अमेरिका के हितों को साधने में इतनी मसरूफ है कि देश के युवाओं, किसानों और गरीबों की चीखें इसे सुनाई ही नहीं देतीं। यह देश के प्रधानमंत्री हैं या किसी सिंडिकेट के प्रतिनिधि?