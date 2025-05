यूपी कोआपरेटिव बैंक देश का पहला सहकारी बैंक आधार कार्ड बनाने के लिए नामित, सहकारिता विभाग की बड़ी उपलब्धि

लखनऊ : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने यूपी कोआपरेटिव बैंक लि. (UP Cooperative Bank Limited) को आधार कार्ड (Aadhar Card) बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। यूपी कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड (UP Cooperative Bank Limited) देश का पहला सहकारी बैंक है, जिसको आधार कार्ड बनाने की एजेंसी नामित किया गया है। यह जानकारी सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर (Minister of State for Cooperation (Independent Charge) JPS Rathore) ने दी।

यूपी कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड (UP Cooperative Bank Limited) को आधार कार्ड (Aadhar Card) बनाने का काम मिलने पर सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर (Minister of State for Cooperation (Independent Charge) JPS Rathore) ने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेहतर काम करने से सहकारी बैंकों की विश्वसनीयता देश-प्रदेश में बढ़ी है। आधार कार्ड (Aadhar Card) का काम अत्यधिक संवेदनशील है, आधार कार्ड (Aadhar Card) भारत के नागरिकों की विशिष्ट व प्रमाणिक पहचान का मजबूत साक्ष्य है। इसमें लापरवाही से काम करने से बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए इसको एक एसओपी बनाकर, कार्मिकों को प्रशिक्षित कर काम को आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग सौरभ बाबू (Principal Secretary, Cooperative Department Saurabh Babu) ने कहा कि आधार कार्ड (Aadhar Card) का काम मिलना सहकारिता विभाग (Cooperative Department) की बड़ी उपलब्धि है। शुरूआत में उप्र कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखाओं से आधार कार्ड (Aadhar Card) बनाए जाएंगे, बाद में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) स्तर तक इसको ले जाया जाएगा।