  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी यूपी सरकार, सीएम योगी का बड़ा एलान

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी यूपी सरकार, सीएम योगी का बड़ा एलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी, इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो स्पेस टेक्नोलॉजी में उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। साथ ही कहा, हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। इस अभियान से पूरी दुनिया ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ताकत देखी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन, लखनऊ में ऐतिहासिक Axiom Mission 4 के सफलतापूर्वक संचालन एवं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से सकुशल वापसी के उपरांत, देश के सपूत, अंतरिक्ष यात्री एवं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आगमन पर उनका समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नागरिक अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा एलान किया है।

पढ़ें :- IAS आंजनेय सिंह ने प्रतिनियुक्ति का यूपी में बनाया कीर्तिमान, आजम खान सहित अन्य विरोधियों को नेस्तनाबूद करने का मिल रहा है इनाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी, इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो स्पेस टेक्नोलॉजी में उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। साथ ही कहा, हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। इस अभियान से पूरी दुनिया ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ताकत देखी है। इस अनुभव का हमें भविष्य में भी लाभ मिलता रहेगा। प्रदेश सरकार शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की योजना शुरू करेगी जिसका लाभ हमारी युवा पीढ़ी को मिलेगा।

पढ़ें :- Axiom Mission 4 को सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सीएम योगी से की मुलाकात

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चार दशक बाद भारत को अंतरिक्ष यात्रा का अवसर मिला। हर भारतवासी शुभांशु की यात्रा को विश्वास के साथ देख रहा था। उन्होंने कहा कि शुभांशु के पिता सचिवालय प्रशासन के कर्मचारी रहे हैं। उनके संस्कारों के कारण ही भारत का सम्मान बढ़ा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान 18 दिनों में शुभांशु ने 300 से भी अधिक बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की है। ऐसे बहुत सारे लोग लखनऊ में रहते हैं जो कि अपने पूरे जीवन में पूरा लखनऊ भी नहीं घूम पाते हैं। शुभांशु ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की। यह अद्भुत है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IAS आंजनेय सिंह ने प्रतिनियुक्ति का यूपी में बनाया कीर्तिमान, आजम खान सहित अन्य विरोधियों को नेस्तनाबूद करने का मिल रहा है इनाम

IAS आंजनेय सिंह ने प्रतिनियुक्ति का यूपी में बनाया कीर्तिमान, आजम खान...

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी यूपी सरकार, सीएम योगी का बड़ा एलान

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी यूपी...

IAS संदीप भागिया पर लगा यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप, जब उन्हीं के अधीनस्थ हैं जांच कमेटी में, तो कैसे होगी निष्पक्ष जांच?

IAS संदीप भागिया पर लगा यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप, जब उन्हीं...

वह किस बात के जगद्गुरु ? रामभद्राचार्य जी को लौटा देनी चाहिए पद्मश्री उपाधि : दिनेश फलाहारी महाराज

वह किस बात के जगद्गुरु ? रामभद्राचार्य जी को लौटा देनी चाहिए...

दिल्ली कस्टम के उच्चाधिकारियों ने सोनौली बॉर्डर का किया निरीक्षण

दिल्ली कस्टम के उच्चाधिकारियों ने सोनौली बॉर्डर का किया निरीक्षण

असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश यादव बोले-अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही

असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश...