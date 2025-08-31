UP IPS Transfer : योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों का किया तबादला, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

लखनऊ। यूपी योगी सरकार (Yogi Government) ने रविवार को आठ IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जिसमें शामली, श्रावस्ती और कानपुर देहात के SP हटाए गए हैं। श्रद्धा नरेंद्र पांडे (Shraddha Narendra Pandey) को SP कानपुर देहात, राहुल भाटी (Rahul Bhati) श्रावस्ती और नरेंद्र प्रताप सिंह ( Narendra Pratap Singh) शामली के SP बनाए गए हैं। प्रवीण रंजन सिंह DCP नोएडा (Praveen Ranjan Singh DCP Noida) बनाए गए हैं। जिसका आदेश शासन की ओर से जारी किया गया है।