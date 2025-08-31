  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP IPS Transfer : योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों का किया तबादला, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों का किया तबादला, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

यूपी योगी सरकार (Yogi Government) ने रविवार को आठ IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जिसमें शामली, श्रावस्ती और कानपुर देहात के SP हटाए गए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी योगी सरकार (Yogi Government) ने रविवार को आठ IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जिसमें शामली, श्रावस्ती और कानपुर देहात के SP हटाए गए हैं। श्रद्धा नरेंद्र पांडे (Shraddha Narendra Pandey) को SP कानपुर देहात, राहुल भाटी (Rahul Bhati) श्रावस्ती और नरेंद्र प्रताप सिंह ( Narendra Pratap Singh) शामली के SP बनाए गए हैं। प्रवीण रंजन सिंह DCP नोएडा (Praveen Ranjan Singh DCP Noida) बनाए गए हैं। जिसका आदेश शासन की ओर से जारी किया गया है।

पढ़ें :- UP IPS Transfer : यूपी में चार आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला, विजय मीणा पीटीसी सीतापुर भेजे गए, देखें लिस्ट

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बच्चे की जान बचाने के लिए जंगल के राजा को लेनी पड़ी आसमान के राजा की मदद, देखे वीडियो

बच्चे की जान बचाने के लिए जंगल के राजा को लेनी पड़ी...

कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का हल्ला-बोल,कांग्रेस का पुतला फूंका

कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का हल्ला-बोल,कांग्रेस का पुतला फूंका

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों का किया तबादला, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों का किया तबादला,...

यूपी के बलिया जिले में 24 घंटे में 24 घर गंगा में समाए, बाढ़ के पानी से कटान लगातार जारी

यूपी के बलिया जिले में 24 घंटे में 24 घर गंगा में...

Video- 7 साल से लापता था पति, Reel में जब दूसरी महिला के साथ दिखा तो पत्नी के उड़े होश; जांच में जुटी हरदोई पुलिस

Video- 7 साल से लापता था पति, Reel में जब दूसरी महिला...

Kanpur Dehat News : सीवर टैंक में जहरीली गैस से तीन की मौत, एक श्रमिक इसरार की हालत गंभीर

Kanpur Dehat News : सीवर टैंक में जहरीली गैस से तीन की...