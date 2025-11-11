  1. हिन्दी समाचार
  3. यूपी की MLA पूजा पाल ने वोटर को बांटे पैसे, वीडियो बनाने वाले का मोबाइल छीना और गोली मारने की दी धमकी, राजद ने पूछा कहां है पुलिस और EC?

By संतोष सिंह 
Updated Date

कैमूर: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी समर्थित नेताओं की गतिविधियां जारी हैं। कैमूर जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश की विधायक पूजा पाल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घूमती नजर आईं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजद कार्यकर्ता उनके सामने सवाल उठा रहे हैं।

पैसे बांटने और मोबाइल छीनने का आरोप

वीडियो में आरोप लगाया गया है कि पूजा पाल मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन दे रही थीं। जब स्थानीय राजद कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश भी की। वीडियो में पूजा पाल अपने गनर और कुछ अन्य लोगों के साथ नजर आती हैं। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि प्रचार खत्म होने के बाद वह इलाके में क्यों घूम रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ‘हम तो बस जा रहे हैं?’

‘चुनाव आयोग मर गया है, यूपी की BJP  MLA पूजा पाल चुनाव आयोग को बिहार की मिट्टी में दफ़ना रही है

राजद ने इस पर चुनाव आयोग और पुलिस-प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पूरे मामले में प्रशासन मौन साधे हुए है। राजद ने एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि ‘चुनाव आयोग मर गया है। यूपी की BJP  MLA पूजा पाल चुनाव आयोग को बिहार की मिट्टी में दफ़ना रही है।’

सांसद सुधाकर सिंह ने लगाया ये आरोप 

राजद  सांसद सुधाकर सिंह का आरोप है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक पूजा पाल उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ घूम रही हैं और मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन दे रही हैं। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर पूजा पाल का एक वीडियो भी शेयर किया है।वीडियो में लोग विधायक पूजा पाल का विरोध करते हुए उनसे सवाल जवाब करते हुए नजर आ रहे हैं।

X पर पोस्ट करते हुए राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के चैल विधानसभा की बाहुबली विधायिका हैं, जो मतदान की पूर्व संध्या पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ खुलेआम घूम रही हैं और मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन दे रही हैं, विरोध करने पर मोबाइल छीन रही हैं और गोली मारने का धमकी दे रही हैं। पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग मौन हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका, तो उत्तर प्रदेश की एक विधायक बिहार के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैसे सक्रिय हैं?

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स विधायक पूजा पाल से पूछता है कि ‘कल प्रचार खत्म हो गया है आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैसे घूम रही हैं?’ इस पर पूजा पाल कहती हैं कि ‘हम घूम नहीं रहे हैं।’ वीडियो में पूजा पाल शख्स का मोबाइल छीनते हुए भी नजर आईं।

पूजा ने आगे क्या कहा?

विधायक पूजा पाल ने शख्स के सवालों का जवाब देते हुए आगे कहा कि वह अपने समाज के साथ हैं। इस पर शख्स कहता है कि ‘प्रचार पांच बजे खत्म हो गया तो आप यहां क्या कर रही हैं?’ इसके बाद पूजा पाल ने उससे कहा कि वह जा रही हैं। इस दौरान पूजा पाल के साथ उनका गनर भी नजर आया। आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया है। लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं।

एनडीए का 2020 में कैमूर में  सूपड़ा था साफ

कैमूर जिले की चार विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मोहनिया, भभुआ, चैनपुर और रामगढ़ सीट पर मंगलवार की सुबह से ही वोटर पोलिंग सेंटर पर लाइनों में लगे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को इन चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। राजद ने मोहनिया, भभुआ और रामगढ़ पर जीत दर्ज की थी, जबकि चैनपुर सीट बसपा के खाते में गई थी।

