UP News: सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले बंट जाएंगे विभाग, एक हफ्ते से लग रहे थे कयास

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के हुए मंत्रिमंडल विस्तार के एक सप्ताह बाद विभागों का बंटवारा होने जा रहा है। सोमवार सुबह होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले विभागों का बंटवारा हो जाएगा। विभाग बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गयी है। दरअसल, बीते कई दिनों से विभागों के बंटवारे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रहीं थीं। अब कल सुबह तक विभागों के बंटने की उम्मीद है।

दरअसल, बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। इसके बाद से विभागों के बंटवारे की अटकलें लगाई जा रही थीं। वहीं, अब विभाग बंटवारे का समय आ गया है। सूत्रों का कहना है कि, अब विभाग बंटवारे को लेकर फंस रहे पेंच को सुलझा लिया गया है, जिसके बाद इस पर मुहर लगी है।

बता दें कि, मंत्रिमंडल विस्तार में छह नए मंत्रियों ने शपथ ली थी, जबकि दो मंत्रियों का प्रमोशन हुआ था। कैबिनेट मंत्री के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज पांडेय ने शपथ ली थी। वहीं, राज्यमंत्री के रूप में सुरेन्द्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और कैलाश सिंह राजपूत ने शपथ ली थी। वहीं, प्रमोशन पाने वालों में सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल हैं।