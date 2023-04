UP News : यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ, साहब मुझे गोली मत मारना, मैं गैंगस्टर हूं मुझे गिरफ्तार कर लो, सरेंडर करने पहुंचा थाने

संभल। यूपी पुलिस (UP Police) के तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ अपराधियों की सिर चढ़कर बोल रहा है। एनकाउंटर के डर से बदमाश खुद पुलिस के सामने समर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में संभल जिले में भी गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के आरोपी ने पुलिस के डर से मंगलवार को आत्मसमर्पण किया है।

हाथों में तख्ती लेकर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के आरोपी ने थाने में जाकर पुलिस के सामने सरेंडर किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है। पूरा मामला हयातनगर थाना क्षेत्र का है, जहां हैबतपुर गांव निवासी जाबुल पुत्र रियासत हयात नगर थाने में गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) में वांछित चल रहा था। गोकशी समेत तमाम मामलों में नामजद आरोपी जाबुल ने मंगलवार को हयात नगर थाने में आत्मसमर्पण किया है।

हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचे गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के आरोपी जाबुल ने सरेंडर करते हुए पंपलेट पर लिखा कि ‘साहब मुझे गोली मत मारना, मैं गैंगस्टर एक्ट का अपराधी हूं, साहब मुझे गिरफ्तार कर लो’। गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) में काफी समय से फरार चल रहे बदमाश के खुद सरेंडर करने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र (Additional Superintendent of Police Shrish Chandra) ने बताया कि जाबुल नाम के गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) में वांछित बदमाश ने आज थाने आकर सरेंडर किया है। इसके ऊपर गोकशी सहित तमाम मामले दर्ज हैं और अब इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) की कार्रवाई की गई। फिलहाल आरोपी के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की है। बता दें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Adityanath’s government in UP) में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है। पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधी भयभीत नजर आ रहे हैं।

एनकाउंटर के डर से बदमाश अब खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर रहे हैं। वहीं, संभल जिले के हयात नगर थाने में जिस तरह से बदमाश ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर किया है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों में योगी सरकार ( Yogi Government) के पुलिस का खौफ साफ नजर आ रहा है। सीएम योगी (CM Yogi)की पुलिस जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उससे बदमाश कहीं ना कहीं डरे सहमे नजर आ रहे हैं।