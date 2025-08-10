UP News : सो रहे शौहर की आंख में मिर्च डाल पत्नी ने चाकू से गोदा, प्राइवेट पार्ट काटकर किया अलग, हालत गंभीर

  1. हिन्दी समाचार
अमेठी। यूपी (UP)  के अमेठी जिले (Amethi District) के जगदीशपुर क्षेत्र (Jagdishpur Area) में पारिवारिक विवाद में रविवार सुबह पत्नी ने पहले पति को पहले नशीला पदार्थ खिलाया। इसके बाद फिर आंख में मिर्च डालकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और नाजुक अंग काटकर अलग कर दिया। गंभीर हालत में पीड़ित को जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर (Jagdishpur Trauma Centre) ले जाया गया, जहां से उसे एम्स रायबरेली (AIIMS Raebareli)  रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

जगदीशपुर के मैगलगंज मजरे कचनाव गांव निवासी अंसार (38) कमरे में हारीमऊ गांव निवासी दूसरी पत्नी नाजनी के साथ सो रहा था। भोर करीब तीन बजे नाजनी ने पहले पति की आंख में मिर्च डाली, फिर चाकू से कई वार किए। इस दौरान उसका नाजुक अंग भी काट दिया गया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी पत्नी कमरे से निकलकर भाग गई।

भाई सूफियान के अनुसार, अंसार की पहली शादी 14 वर्ष पहले अयोध्या जिले (Amethi District)  के इटौंजा निवासी शब्तुन (Shabtun) से हुई थी, लेकिन संतान न होने पर आठ माह पूर्व नाजनी से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी आए दिन धमकी देती थी। शनिवार रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। आशंका के कारण अंसार देर रात तक जागता रहा, लेकिन सोने के बाद वारदात हुई।

परिजन 108 एंबुलेंस (108 Ambulance) से उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताकर एम्स रायबरेली (AIIMS Raebareli) भेजा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी विधान चंद यादव (Police station in-charge Vidhan Chand Yadav) ने बताया कि घायल के भाई की तहरीर पर आरोपी पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी हिरासत में है, पूछताछ के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

