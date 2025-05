UP Panchayat Election 2026 : राज्य निर्वाचन आयोग ने कसी कमर, मतपेटिका आपूर्ति के ई-टेंडर जारी, जानें कब होंगे पंचायत चुनाव?

UP Panchayat Chunav 2026 : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Three-tier Panchayat elections in Uttar Pradesh) को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने तैयारियों का आगाज़ हो गया है। ये चुनाव जनवरी–फरवरी 2026 में संभावित हैं। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Elections 2027) से पहले यह चुनाव एक सेमीफाइनल की भूमिका निभाएगा।