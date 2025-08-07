UP Police Encounter : पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने दो इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में किया ढेर

सीतापुर । यूपी के सीतापुर जिले में मोहाली के रहने वाले पत्रकार राघवेंद्र बाजपाई हत्याकांड (Journalist Raghavendra Bajpai Murder Case) में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस हत्याकांड में वांछित एक लाख के इनामी बदमाश शूटरों को पुलिस ने मुठभेड़ मे ढेर कर दिया है। तड़के हुई मुठभेड़ हरदोई बार्डर स्थित पिसावां इलाके में हुई।

बता दें कि इस मामले में मिश्रिख के राजू और संजय पिछले पांच माह से वांछित थे, इन पर एक लाख का इनाम घोषित था। पुलिस को इनपुट मिला कि ये दोनों अपराधी हरदोई बार्डर के नजदीक को देखे गए हैं। इसी के बाद पुलिस टीम बनाकर इनकी घेराबंदी हुई। पकड़ने का प्रयास हुआ तो बदमाशों ने गोली चलानी शुरू कर दी। दोनों शूटर बाइक पर जा रहे थे इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तो उन्होंने वापस पुलिस पर ही फायर कर दिया।

पहले इन्हें सीएचसी पिसावां (CHC Pisawan) ले जाया गया। बाद में पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची। जहां चिकित्सकों ने दोनों अपराधियों को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. इन्द्र सिंह (Chief Medical Superintendent of District Hospital Dr. Inder Singh) ने बताया कि पुलिस द्वारा लाए गए दोनों लोग मृत अवस्था में थे। मृत घोषित करने के बाद इन्हें अस्पताल का मॉरचरी में भिजवा दिया गया है। पुलिस ने इनका नाम राजू और संजय बताया है।

जवाबी कार्रवाई में शूटरों के बहगने के दौरान उन्हें गोली लग गयी और वे घायल हो गए। और उनकी मौत हो गयी।अटवा गांव के रहें वाले राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील खान दोनों आगे भाई थे और इनकी मां हिन्दू जबकि पिता मुस्लिम बताया जा रहा है। उन दोनों शूटरों पर एक एक लाख का इनाम भी था। दोनों ने 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हाईवे पर बाइक को रुकवाकर उन्हें गोली से छलनी कर दिया था।

घटना को अंजाम देने के बाद दोनों मुजरिम फरार चल रहे थे। हत्या की साजिश कारेदेव बाबा मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर के द्वारा रची गयी थी। पत्रकार राघवेंद्र ने पुजारी को मंदिर परिसर में आपत्तिजनक हालत में देखा था। पुजारी ने दर के कारण दो शूटर संजय तिवारी और राजू तिवारी को सुपारी देकर पत्रकार की हत्या करवा दी थी। इस कृत्य के लिए पुलिस पुजारी को पहले ही जेल भेज चुकी है।

पुलिस ने की पुष्टि

सीतापुर पुलिस अधीक्षक (Sitapur Superintendent of Police) ने बताया कि मुठभेड़ पूरी तरह नियमानुसार हुई और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों बदमाश मारे गए। मुठभेड़ स्थल से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचकर जांच में जुटे हैं।