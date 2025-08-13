UP Police SI Recruitment 2025 : योगी सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा तोहफा, यूपी पुलिस में SI पद पर निकलीं 4 हजार से ज्यादा भर्तियां

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने लंबे इंतजार के बाद सब-इंस्पेक्टर (उप निरीक्षक) के 4543 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, जो 11 सितंबर 2025 तक चलेंगे। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने और संशोधन की अंतिम तिथि भी यही है। बता दें कि नियुक्ति के बाद सब-इंस्पेक्टर को कुल 65 हजार रुपये के करीब सैलरी मिलेगी। वहीं इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो ये पीएफ समेत अन्य कटौतियों के बाद 58 हजार रुपये के करीबी होगी।

यूपी पुलिस भर्ती की इस सूचना से योगी सरकार ने सरकारी नौकरी और पुलिस-फोर्स की तैयारी में जुटे युवाओं को बड़ी खुशखबरी दे दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल 4543 पदों में 4242 पद उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के हैं। इसके अलावा 135 पद प्लाटून कमांडर पीएसी, 60 पद प्लाटून कमांडर (विशेष सुरक्षा बल) और बदायूं, लखनऊ एवं गोरखपुर की महिला पीएसी वाहिनियों के लिए 106 पद आरक्षित हैं।

आवेदन प्रक्रिया और शुल्क

ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर तक किए जा सकते हैं। सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए यह 400 रुपए है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

आयु सीमा और छूट

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। 2 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद जन्मे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी।

आरक्षण का विवरण

उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के 4242 पदों में से 1705 पद अनारक्षित वर्ग, 442 पद ईडब्ल्यूएस, 1143 पद ओबीसी, 890 पद एससी और 82 पद एसटी के लिए आरक्षित हैं।

प्लाटून कमांडर पीएसी के 135 पदों में 56 अनारक्षित, 13 ईडब्ल्यूएस, 36 ओबीसी, 28 एससी और 2 एसटी के लिए रखे गए हैं।

विशेष सुरक्षा बल (SSB) के 60 पदों में 25 अनारक्षित, 6 ईडब्ल्यूएस, 16 ओबीसी, 12 एससी और 1 एसटी के लिए आरक्षित हैं।

महिला पीएसी वाहिनी के 106 पदों में 47 अनारक्षित, 10 ईडब्ल्यूएस, 27 ओबीसी, 21 एससी और 1 एसटी के लिए आरक्षित हैं।

आवेदन की अनिवार्य शर्तें

अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया 31 जुलाई से जारी है और पूरी तरह निशुल्क है। अब तक 3.5 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण करा चुके हैं। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों की आधार कार्ड आधारित e-KYC, लाइव फोटो, फिंगरप्रिंट और IRIS स्कैन किया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में होगी

लिखित परीक्षा: कंप्यूटर आधारित टेस्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): दौड़, ऊंचाई, लंबी कूद आदि मापदंड शामिल होंगे।

दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट: सभी योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

परीक्षा तिथि

भर्ती बोर्ड ने अभी लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन संभावना है कि यह आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही घोषित कर दी जाएगी।

ऐसे करें आवेदन

बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

OTR रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन सबमिट करें।

इतने किलोमीटर लगानी होगी दौड़

चयन प्रक्रिया चार चरणों पर आधारित होगी। पहले कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा देनी होगी इसके बाद शारीरिक परीक्षण और फिर आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। शारीरिक परीक्षण के लिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी, छाती का माप 79 सेमी (बिना फुलाए) और 84 सेमी (फुलाकर) निर्धारित है। महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी है। दौड़ में, पुरुषों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, जबकि महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा।