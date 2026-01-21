  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Rain Alert: ठंड के बीच यूपी में कल से शुरू हो सकती है बारिश व ओलावृष्टि, इन जिलों में जारी हुआ अलर्ट

UP Rain Alert: ठंड के बीच यूपी में कल से शुरू हो सकती है बारिश व ओलावृष्टि, इन जिलों में जारी हुआ अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। ठंड के बीच एक बार फिर तापमान में गिरावट आ सकती है। दरअसल, यूपी में कल से ठंड के बीच बारिश होने की संभावना बनी है, जिसके बाद एक बार फिर ठंड की वापसी हो सकती हे। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं जिसका असर बाद में पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। ठंड के बीच एक बार फिर तापमान में गिरावट आ सकती है। दरअसल, यूपी में कल से ठंड के बीच बारिश होने की संभावना बनी है, जिसके बाद एक बार फिर ठंड की वापसी हो सकती हे। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं जिसका असर बाद में पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। इसके कारण पश्चिमी यूपी में कई हिस्सों में ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। इस वजह से प्रदेश के कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

पढ़ें :- 'स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया...' जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में 22 जनवरी की देर शाम या रात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश की शुरुआत होने के संकेत हैं। वहीं, 23 जनवरी को पूर्वी यूपी तक बारिश होने की संभावना है। वहीं, 24 जनवरी को बारिश में कमी होगी, जबकि 25 जनवरी को मौसम शुष्क होने की संभावना है।

इन सबके बीच प्रदेश के कुछ जिलों में 23 जनवरी को मेघगर्जन के साथ 30-50 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलने के आसार हैं। साथ ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। इस वजह से प्रदेश के कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मां बनैलिया स्थापना दिवस: झांकी के दर्शन को उमड़ी भीड़, फार्मेसी कॉलेज ने किया प्रसाद वितरण

मां बनैलिया स्थापना दिवस: झांकी के दर्शन को उमड़ी भीड़, फार्मेसी कॉलेज...

UP Rain Alert: ठंड के बीच यूपी में कल से शुरू हो सकती है बारिश व ओलावृष्टि, इन जिलों में जारी हुआ अलर्ट

UP Rain Alert: ठंड के बीच यूपी में कल से शुरू हो...

जनता की फरियाद पर तुरंत एक्शन,विधायक ऋषि त्रिपाठी ने शुरू कराया सड़क निर्माण

जनता की फरियाद पर तुरंत एक्शन,विधायक ऋषि त्रिपाठी ने शुरू कराया सड़क...

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-'मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेगा'

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-'मुझे उम्मीद है कि...

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति का किया आत्मीय स्वागत

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में लोकसभा अध्यक्ष और...

'स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया...' जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

'स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया...' जगद्गुरु...