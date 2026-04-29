  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Rain Alert : लखनऊ समेत यूपी के 50 से अधिक जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट, म‍िलेगी भीषण गर्मी से राहत

UP Rain Alert : लखनऊ समेत यूपी के 50 से अधिक जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट, म‍िलेगी भीषण गर्मी से राहत

भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से झुलस रहे यूपी के लिए राहत भरी खबर है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बुधवार दोपहर एक बजे के बाद दिन में अंधेरा छा गया गया है। मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार, बुधवार से पूरब से पश्चिम तक कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से झुलस रहे यूपी के लिए राहत भरी खबर है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बुधवार दोपहर एक बजे के बाद दिन में अंधेरा छा गया गया है। मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार, बुधवार से पूरब से पश्चिम तक कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

पढ़ें :- UP Election : माया का फैसला कहीं न साबित हो आत्मघाती गोल, पश्चिमी यूपी के तीन नेताओं का निष्कासन बिगाड़ सकता बसपा का समीकरण

बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) से आ रही नमी के कारण शनिवार तक बादलों की आवाजाही के बीच 50 से अधिक जिलों में 40-60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा भी चलने का पूर्वानुमान है, जिससे अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। मंगलवार को लखनऊ में करीब 15 दिन बाद दिन का पारा 40 के नीचे 39.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हालांकि, न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। सूबे के अधिकतर जिलों में मौसम बदलने का असर दिखा, लेकिन बांदा में भीषण गर्मी का दौर जारी है और यह लगातार चौथे दिन 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह (Atul Kumar Singh, Senior Meteorologist) का कहना है कि मौसम में बदलाव से कई जिलों में लू से काफी राहत मिली। मंगलवार को झांसी, हमीरपुर, आगरा, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, ललितपुर, मथुरा और महोबा में हल्की बारिश हुई। हालांकि, पूर्वी यूपी में कहीं भी वर्षा नहीं हुई, लेकिन बुधवार को लखनऊ समेत 50 से अधिक जिलों में हल्की बरसात के साथ 40-60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा भी चलने के पूर्वानुमान हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video- आम तोड़ने पर पति-पत्नि ने मासूम के हाथ-पैर बांधकर की पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया FIR

Video- आम तोड़ने पर पति-पत्नि ने मासूम के हाथ-पैर बांधकर की पिटाई,...

ममता बनर्जी के कुशासन से पश्चिम बंगाल को मिलने वाली है मुक्ति: केशव मौर्य

ममता बनर्जी के कुशासन से पश्चिम बंगाल को मिलने वाली है मुक्ति:...

UP Rain Alert : लखनऊ समेत यूपी के 50 से अधिक जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट, म‍िलेगी भीषण गर्मी से राहत

UP Rain Alert : लखनऊ समेत यूपी के 50 से अधिक जिलों...

पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने किया मिनी नलकूप निर्माण कार्य का निरीक्षण

पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने किया मिनी नलकूप निर्माण कार्य का...

Bada Mangal Jyeshtha Month 2026 : ज्येष्ठ माह में बड़े मंगल का अद्भुत है पौराणिक रहस्य, जानें पूरी कहानी

Bada Mangal Jyeshtha Month 2026 : ज्येष्ठ माह में बड़े मंगल का...

Video- गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में लगी भीषण आग, 10वीं मंजिल से उठीं लपटें, 8-10 फ्लैट चपेट में

Video- गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में लगी भीषण आग, 10वीं मंजिल से...